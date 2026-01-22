Pintus, Arda Güler'i 'Mükemmel Makine'ye Dönüştürmek İçin Kolları Sıvadı

Real Madrid, bu sezon fiziksel hazırlık konusunda büyük zorluklar yaşıyor. Xabi Alonso döneminde başlayan bu sorunlar, teknik adamın takımdan ayrılmasında etkili bir faktör olmuştu. Alonso'nun, efsanevi kondisyoner Antonio Pintus ile çalışmayı reddetmesi, bu krizin derinleşmesine yol açtı. Ancak, Xabi Alonso’nun görevden alınması ve Álvaro Arbeloa’nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte, Antonio Pintus yeniden Real Madrid'in teknik ekibine katıldı.

Pintus'un Dönüşü ve Hedefler

Pintus’un ekibe katılmasıyla birlikte, Real Madrid'in kadrosunun fiziksel olarak zirveye ulaşması hedefleniyor. AS Gazetesi, Pintus’un en önemli görevlerinden birinin, bu sezon takımın oyununda belirleyici bir rol üstlenen Arda Güler’in fiziksel gelişimini sağlamak olduğunu bildirdi. Genç futbolcu, sezonun başından beri Xabi Alonso yönetiminde kalitesini ve takıma katkı sağlama potansiyelini gözler önüne sermişti. Arbeloa’nın ona duyduğu güven, Güler’in kariyerinde yeni bir aşamaya geçmesini sağlayacak.

Arda Güler'in Fiziksel Gelişimi

Real Madrid içindeki bazı çevreler, Arda Güler'in fiziksel kapasitesine dair şüpheler taşımaktaydı. Ancak Antonio Pintus’un devreye girmesiyle bu olumsuz algının ortadan kaldırılması planlanıyor. Pintus’un hedefi, Güler'in teknik yeteneklerini fiziksel güçle birleştirerek onu "mükemmel bir makine" haline getirmek. İtalyan kondisyonerin derin bilgisi ve oyuncularla kurduğu yakın ilişkiler, Arda Güler’i Real Madrid’in aradığı "komple oyuncu" konumuna yükseltme potansiyeli taşıyor.

Pintus'un Tecrübesi ve Güven

Real Madrid yönetimi, Antonio Pintus’a olan güvenini tam olarak ifade ediyor. Kulüp, onun tecrübesiyle futbolcuları hangi seviyeye taşıyabileceğini iyi biliyor. Pintus'un geçmişteki başarıları ve kondisyonerlik kariyeri, Arda Güler'in gelişiminde kritik bir rol oynaması bekleniyor. Genç oyuncunun, kondisyonel açıdan en uygun seviyeye ulaşması, hem kendisi hem de takım için büyük bir avantaj sağlayacak. Bu dönüşüm, Real Madrid'in sezon hedeflerine ulaşmasında önemli bir etken olabilir.

Arda Güler'in performansı, sadece kendi kariyerini değil, aynı zamanda Real Madrid'in sezon hedeflerini de etkileyecek. Pintus'un uzmanlığı altında, genç futbolcunun fiziksel ve teknik kapasitesini en üst düzeye çıkarması bekleniyor.