PFDK'dan Kahramanmaraş İstiklalspor'a 80 Bin Lira Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kahramanmaraş İstiklalspor'a yönelik önemli bir ceza kararı aldı. 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, kulübün 30 Kasım'da Güzide Gebzespor ile oynadığı iç saha maçında taraftarların gerçekleştirdiği uygunsuz tezahüratlar sebebiyle 80 bin TL para cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Bu ceza, kulübün aynı sezon içerisinde topladığı dördüncü ihlal olarak kaydedildi.

Cezanın Gerekçesi

PFDK tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş İstiklalspor'un ev sahipliğini yaptığı müsabakalarda taraftarlar tarafından gerçekleştirilen olumsuz tezahüratların, kulüp için tekrarlanan bir sorun haline geldiği vurgulandı. Disiplin talimatına göre, bu tür davranışların yine bu sezon içinde tekrarlanması, cezanın artırılmasına yol açtı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi gereğince alınan karar, kulübün sorumluluğunu da gözler önüne serdi.

PFDK'nın Karar Süreci

PFDK'nın kararında, 30 Kasım 2025 tarihinde oynanan Kahramanmaraş İstiklalspor-Güzide Gebzespor karşılaşması sırasında yaşanan olaylar detaylı bir şekilde ele alındı. Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratların, kulüp tarihinde tekrarlanan bir durum olması, cezanın boyutunu belirleyen etkenler arasında yer aldı. Bu durum, kulübün gelecekteki maçlarındaki taraftar davranışlarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kahramanmaraş İstiklalspor'un karşılaştığı bu ceza, kulüp yönetimi ve taraftarlar arasında tartışmalara yol açabilir. Spor camiasında, taraftarların tutumu ve kulüplerin bu duruma karşı alacağı önlemler, futbolun ruhunu korumak açısından büyük bir önem taşıyor. PFDK'nın bu kararı, aynı zamanda diğer kulüpler için de bir uyarı niteliği taşıyor.