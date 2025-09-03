Mourinho Gitti, Tarih Yazmış Bir İsim Geliyor! Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Rakip Çıktı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Arayışı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe, ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Sarı-lacivertli camiada, İsmail Kartal'ın göreve gelmesi için görüşmeler yapılırken, futbolseverlerin gözleri yönetimin alacağı karara çevrildi. İsmail Kartal'ın imzaya hazır olduğu belirtilse de, taraftarların ve camianın farklı tepkileri nedeniyle Fenerbahçe yönetimi, bu durumu dikkatle değerlendiriyor.

Luciano Spalletti'nin İlgisi ve Geçmiş Başarıları

Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal ile birlikte düşünmeye başladığı bir diğer isim ise ünlü İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti. 66 yaşındaki Spalletti'nin, sarı-lacivertli ekibin teklifine sıcak baktığı iddia ediliyor. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Spalletti, 2022-2023 sezonunda Napoli'yi 33 yıl aradan sonra Serie A'da şampiyon yaparak tarihe adını yazdırmıştı. Bu başarısı, Spalletti'nin kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Fenerbahçe'nin bu deneyimli hocayı kadrosuna katma arzusunu artırdı.

Fenerbahçe'nin Gelecek Beklentileri ve Taraftar Tepkileri

Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör seçimi konusunda dikkatli bir değerlendirme süreci yürütüyor. İsmail Kartal'ın potansiyeli ve geçmişteki tecrübeleri, yönetim tarafından göz önünde bulundurulurken, Luciano Spalletti gibi uluslararası alanda tanınan bir ismin de gündeme gelmesi, camiada heyecan yaratmış durumda. Ancak, taraftarların bu iki isimle ilgili beklentileri ve görüşleri, kulübün karar süreçlerini etkileyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Sonuç Olarak

Fenerbahçe, yeni bir teknik direktör atama sürecinde önemli bir eşikte bulunuyor. İsmail Kartal ile olan görüşmeler sürerken, Luciano Spalletti'nin de gündeme gelmesi, kulübün geleceği açısından kritik bir dönem yaşandığını gösteriyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni teknik direktörün kim olacağını merakla beklerken, Fenerbahçe yönetiminin bu süreçte alacağı kararlar, takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor.