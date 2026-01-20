MKE Ankaragücü'nde Yeni Başkan: İlhami Alparslan Görevde

MKE Ankaragücü, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirerek yeni başkanını belirledi. Başkent Ankara'nın TFF 2. Lig temsilcisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda İlhami Alparslan'ı tek aday olarak başkanlığa seçti. Genel kurulda, onursal başkan Mehmet Yiğiner'in divan başkanlığı yaptığı oturumda yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliğiyle ibra edildi. Ayrıca, kulübün tahmini bütçesi de kabul edildi.

İlhami Alparslan'ın Vizyonu

İlhami Alparslan, tek liste ile seçime girerek delegelerin açık oylamasıyla başkanlık görevine getirildi. Yeni başkan, konuşmasında MKE Ankaragücü'nün sembolik anlamını vurguladı. "Ankaragücü her düştüğünde ayağa kalkmasını bilmiş, her karanlığın ardından yeniden doğmuştur. Bu kulüp vazgeçmeyi değil, direnmeyi bilir," ifadelerini kullanarak, kulübün geçmişten gelen gücüne ve dayanıklılığına dikkat çekti. Alparslan, Ankaragücü'nün sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda başkent Ankara'nın sahadaki temsilcisi olduğunu belirtti.

Kapsayıcı Bir Yönetim Anlayışı

Alparslan, kulübün köklü tarihini ve geleceğini kendi evlatlarıyla sürdüreceğini ifade ederek, "116 yıllık onurlu mazisiyle dimdik ayakta duran MKE Ankaragücü, bir kulüpten çok daha fazlasıdır. Bu yol, makam yolu değil, fedakarlık yoludur," dedi. Yeni yönetim anlayışını da kapsayıcı ve birleştirici bir şekilde tanımlayan Alparslan, "Ankaragücü'nün büyük taraftarıyla birlikte bu camiada herkes büyük bir ayrılmaz parçadır. Hiç kimse ötekileştirilmeyecek, herkes Ankaragücü arması altında buluşacak," şeklinde konuştu.

Şampiyonluk Hedefi

Başkan Alparslan, Ankaragücü'nün geçmişte yaşadığı şampiyonlukları yeniden yaşamak ve kulübü hak ettiği yere taşımak için tüm yönetim ve taraftarlarla birlikte mücadele edeceklerini vurguladı. "Bu emaneti gelecek nesillere gururla taşımak için taşın altına elimizi değil, yüreğimizi, gövdemizi koyacağız," diyerek, kulüp için verdikleri sözlerin arkasında duracaklarına olan inancını dile getirdi. Alparslan, "Yiğit düştüğü yerden kalkar," diyerek zorlu süreçlerde görev alan eski başkanlara ve yeni yönetime teşekkür etti.

Yeni Yönetim Kurulu

İlhami Alparslan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Necip Yıldırım, Onur Ballı, Fırat Aslanbaş, Muhammed Halidi, Gürsel Uzunca, Mustafa Özel, İbrahim Demir, Sebahattin Güngör, Onur Özcan, Hasan Basri İzol, Coşkun Keklik, Ömer Osman Yanık, Emre Arslan, Yaşar Kale, Mehmet Can Yavuz, Sercan Yetkinşekerci, Rahmi Karakurt, Muammer Polat, Gencay Malkoç ve Mustafa Soğukoluk gibi isimlerden oluşmaktadır. Yeni yönetim, Ankaragücü'nün geleceği için çalışmalarına hızla başlayacak.