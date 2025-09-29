Milli Ara Tarihleri 2025: Süper Lig’e Ne Zaman Ara Verilecek, Ne Zaman Başlayacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ekim ayında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar nedeniyle Trendyol Süper Lig’e de ara verilecek.

Milli Ara Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

5 Ekim 2025 Pazar: Süper Lig’de 8. hafta maçlarının ardından lig araya girecek.

18 Ekim 2025 Cumartesi: 9. hafta Konyaspor – Kocaelispor karşılaşmasıyla Süper Lig yeniden başlayacak.

Bu durumda, Süper Lig’de milli ara yaklaşık 13 gün sürecek.

A Milli Takımın Maç Programı

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

Sonuç

Ekim ayındaki milli ara, hem A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki kritik maçları hem de Süper Lig ekiplerinin dinlenme ve toparlanma süreci açısından önem taşıyor.