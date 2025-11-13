İZVAK'ta İzmir Kulüplerinin Kent Ekonomisine Katkısı Konuşuldu

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) Danışma Kurulu, 2025 Yılı Toplantısı’nı "İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi" başlıklı önemli bir gündem ile gerçekleştirdi. Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen araştırmanın sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının Gerçekleştiği Ortam

Toplantı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar’ın başkanlığında ve İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Kulüp başkanları, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri, İZVAK Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş gibi önemli isimler de toplantıda yer aldı.

Sporun Kent Ekonomisine Etkisi

Toplantının açılışında konuşan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, sporun şehirlerin büyümesine sağladığı katkılara dikkat çekti. Yorgancılar, “Kentler yalnızca sanayi, ticaret ve turizmle değil; sporla da büyüyor ve güçleniyor. Spor kulüpleri, şehirlerin kimliğini ve ekonomisini şekillendiren önemli aktörler haline geldi. Maç günlerinin yarattığı ekonomik canlılık ve gençlere kazandırdığı disiplin ile spor, hem ekonomik bir güç hem de insan sermayesi yatırımı olarak öne çıkmaktadır” dedi.

İzmir’in Spor Kulüplerinin Rolü

İZVAK Başkanı Erten, İzmir’in spor kulüplerinin sosyal ve ekonomik katkılarına vurgu yaparak, “İzmir, köklü spor kültürü ve tarihi kulüpleri ile geleceğe taşıyacak bir vizyonu hak ediyor. Kulüplerimizin kentsel yaşama katkılarını bilimsel bir çerçevede ortaya koymak için özel çaba harcıyoruz. Bugün sunulacak olan ‘İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi’ araştırması, kentimizdeki futbol kulüplerinin sadece sportif değil, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan hayati bir rol üstlendiğini göstermektedir” şeklinde konuştu.

Ekonomik Etki Analizi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Doğu, araştırmanın bulgularını aktararak, “İzmir kulüpleri, Süper Lig seviyesine ulaştıklarında şehir için yılda yaklaşık 280 -300 milyon Euro ekonomik etki oluşturma potansiyeline sahiptir. Bunun 100 milyon Euro’luk kısmı, Göztepe Kulübü tarafından karşılanmaktadır. Bu durum, kulüplerin kent ekonomisine önemli düzeyde katkı sağlama potansiyelini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın Önemi

Toplantıya katılan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, araştırmanın değerine dikkat çekerek, “Bu tür çalışmaların zorluğunu biliyorum. İZVAK Yönetimi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne verdikleri emek için teşekkür ederim. Stadların şehirlerin merkezinde inşa edilmesi dünya genelinde desteklenmekte ve bu çalışma bunun doğruluğunu bir kez daha teyit etmiştir. Göztepe Kulübü, Avrupa’ya gönderdiğimiz sporcularımızla artık hizmet ihracatçısı olarak değerlendiriliyor. Yatırımlarımızla bu kapasitemizi daha da artıracağız; bu da sadece kentimize değil, ülkemize de ekonomik ve tanıtım katkısı sağlayacaktır” dedi.