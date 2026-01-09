Dolar
En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oluyor

En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oluyor

En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oluyor
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ele alınacak olan düzenleme ile en düşük emekli aylığının 20 bin lira olması bekleniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), bu değişikliğin etki analizini tamamlayarak teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunmaya hazırlanıyor. Yasa değişikliğinin, 4 milyon 100 bin emeklinin mevcut maaşları üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

Emekli Aylıkları Arasındaki Fark ve Yasa Çalışması

Kök maaş ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark, birçok emeklinin artıştan yararlanamama riski ile karşı karşıya kalmasına yol açtı. Bu durum, hükümetin emeklilere yönelik yeni bir yasa çalışması başlatmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı. Toplantıda, emekli maaşlarındaki artışın maliyetinin ne olacağı ve bu artış için kaynakların nasıl sağlanabileceği konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Yapılan Hesaplamalar ve Öngörülen Artış

Toplantılarda, 16 bin 881 TL olan mevcut emekli maaşlarının, yüzde 12,19’luk bir zamla 18 bin 839 TL’ye çıkmasının yanı sıra, daha fazla bir artış sağlanması için olası senaryolar değerlendirildi. Emekli Sandığı’ndaki artışın, yani yüzde 18 oranının uygulanabilirliği tartışıldı. Bu bağlamda, 16 bin 881 TL emekli maaşının 3 bin 119 TL artışla 20 bin TL’ye çıkarılması önerildi. Ancak bu artışın maliyetinin de dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Mali Yük ve Hazine'nin Rolü

Hükümetin emekli maaşları üzerindeki artış planları, 17 milyon 516 bin emekliye sadece 1.000 TL'lik bir artışın aylık maliyetinin 22 milyar TL olacağını ortaya koydu. Bu sebeple, önerilen artışın sadece en düşük emekli aylığını alanlarla sınırlı tutulması gerektiği belirtiliyor. Yüzde 18’lik artışın yalnızca en düşük emekli maaşını alanlar için geçerli olacağı ve kök maaş ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkın Hazine tarafından karşılanmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Yasal Düzenleme ve Beklentiler

Hükümet, emekli aylıklarında yapılacak bu artışla ilgili yasal düzenlemeleri hızla tamamlamayı hedefliyor. Getirilecek olan düzenlemeyle, en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasının Hazine’ye 6 aylık maliyetinin ise 69 milyar TL olacağı öngörülüyor. Bu gelişmeler, emekliler için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve önümüzdeki günlerde TBMM'de yapılacak oylama ile kesinlik kazanacak.

