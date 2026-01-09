SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin En Düşük Aylık Düzenlemesi Meclis'te

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere hazırlandı. Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek olan bu düzenlemenin detayları, emekliler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Asgari ücret artışlarının ardından emeklilere yönelik yeni bir düzenlemenin gündeme geleceği düşünülüyor.

Meclis'e Sunulacak Yasa Teklifi

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler önderliğinde hazırladıkları yasa teklifi üzerinde son rötuşları yapıyor. Teklifin içinde en düşük emekli maaşlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor. Bu değişiklik, emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmek amacıyla yapılacak. Meclis’te görüşülmesi beklenen bu teklif, emeklilerin alacağı maaşların geleceğini belirleyecek.

Zam Oranları ve Beklentiler

Asgari ücrete yapılan %27 oranındaki artış, memur ve emekli maaşları üzerinde de etkili oldu. Memur emeklilerine %18,6 oranında bir zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %12,19 oranında bir artış öngörülüyor. Temmuz ayından bu yana uygulanan 16.881 TL’lik en düşük emekli maaşının 18.939 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ancak hükümetin bu rakamı artırıp artırmayacağı konusunda emeklilerin beklentileri devam ediyor.

Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantılar sonucunda ortak bir karar alındığını belirtti. Emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, “Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk.” şeklinde konuştu. Bu düzenlemenin, emeklilere hayırlı olmasını umduğunu ifade etti.

Öne Çıkan Senaryolar

NTV’de yer alan habere göre, en düşük emekli maaşı için iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. İlk senaryoda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak %12,19’luk artışın en düşük maaşa da yansıması öngörülüyor. Bu durumda en düşük emekli maaşı 18.939 TL’ye yükselecek. Bu artışın, bütçeye yaklaşık 60 milyar lira maliyet getirmesi bekleniyor. İkinci senaryoda ise memur ve memur emeklilerine uygulanan %18,6’lık zam oranı esas alınarak, en düşük emekli maaşının 20.020 TL’ye çıkarılması öngörülüyor. Hangi seçeneğin tercih edileceği, Meclis’te yapılacak olan görüşmelerin ardından netlik kazanacak.