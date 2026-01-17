Dolar
Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak Yeniden Başkan Seçildi

Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak Yeniden Başkan Seçildi
Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Bu toplantıda mevcut başkan Arda Çakmak, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlık görevine seçildi. Seçim sonuçları, kulüp üyeleri arasında büyük bir heyecanla karşılandı.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Olağanüstü genel kurulda, Gençlerbirliği’nin mali durumu ve denetim raporları da katılımcılara sunuldu. Seçim öncesinde Mithat Akar ve Çağrı Çetin'in adaylıktan çekilmesi, Arda Çakmak'ın tek aday olarak yarışmasına zemin hazırladı. Yapılan oylamada 601 oy kullanıldı ve bu oyların 578'i Arda Çakmak’a yöneldi. Böylece Çakmak, başkanlık görevini sürdürme hakkı kazandı.

Başkan Çakmak’ın Açıklamaları

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Arda Çakmak, Gençlerbirliği’nin geleceği için yönetim olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için kararlı olduklarını ifade etti. Çakmak, “Bugün gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerbirliği’ni daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün gayreti göstereceğiz. Her zaman şeffaf, açık ve hesap verebilir bir yönetim olarak biz buradayız. Bundan sonra da bu devam edecek” dedi.

Arda Çakmak'ın liderliğinde, Gençlerbirliği'nin gelecekteki hedefleri arasında kulübü daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve taraftarlarıyla olan bağlarını derinleştirmek yer alıyor. Kulüp, önceki dönemlerde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek amacıyla yeni projeler ve stratejiler geliştirmeyi planlıyor.

