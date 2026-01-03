Dolar
43,0297 %0.16
Euro
50,4667 %-0.24
Gram Altın
5.991,88 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Teklif Hazırladı

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Teklif Hazırladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Teklif Hazırladı
Okunma Süresi: 2 dk

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirme adına önemli hamleler yapma arayışında. Hem ligdeki rekabette hem de Avrupa'da ilerleme kaydetmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, hatırlanacağı üzere yaz transfer döneminde de Hakan Çalhanoğlu ile ilgilenmişti. Şimdi ise bu ilginin yeniden canlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu İçin Hazırladığı Teklif

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, La Sicilia gazetesi, Inter'de yaşanabilecek olası ayrılıklara dair bir değerlendirme yaparak Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray ile bağlantısını gündeme getirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, milli oyuncu için 12 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı ifade ediliyor. Bu miktar, Galatasaray'ın Hakan’ı kadrosuna katmak için ciddi bir adım attığını gösteriyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Transfer İsteği

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olma isteği de dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Milli futbolcunun, kulübe Galatasaray'da oynamak istediğini ilettiği ve Inter’i ayrılığa ikna etme konusunda istekli olduğu öğrenildi. Bu durum, Galatasaray için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Devre arası transfer döneminin getirdiği fırsatlar, Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda atılacak adımları daha da önemli hale getiriyor. Kulüp, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmayı başarırsa, hem ligdeki hem de Avrupa'daki hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Kısa süre içinde bu transferin sonucunu görmek için gözler Galatasaray ve Inter kulüplerinin yapacağı görüşmelere çevrildi.

#Galatasaray
#Hakan Çalhanoğlu
#Spor
#Transfer
Q Yatırım Bankası'na Yönelik Operasyon: 3 İl, 9 Gözaltı
Q Yatırım Bankası'na Yönelik Operasyon: 3 İl, 9 Gözaltı
#Ekonomi / 03 Ocak 2026
Fiyatları Eleştiren Müşteriyle Alay Eden Bedri Usta Özür Diledi
Fiyatları Eleştiren Müşteriyle Alay Eden Bedri Usta Özür Diledi
#Gündem / 03 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
İtalyan Gazeteci Giuseppe Boi'den Semih Kılıçsoy Değerlendirmesi
İtalyan Gazeteci Giuseppe Boi'den Semih Kılıçsoy Değerlendirmesi
Spor
Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi
Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi
Gönül Dağı Bu Akşam Yok Mu, Neden Yayınlanmıyor? Gönül Dağı Yeni Bölüm Ne Zaman?
Gönül Dağı Bu Akşam Yok Mu, Neden Yayınlanmıyor? Gönül Dağı Yeni Bölüm Ne Zaman?
Deniz Yıldızı Dizisi: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri Hakkında Bilgiler
Deniz Yıldızı Dizisi: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri Hakkında Bilgiler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: İstanbul'da 2 Aylık Bebeğin Ölümü ve Antalya'da Şiddet İddiası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: İstanbul'da 2 Aylık Bebeğin Ölümü ve Antalya'da Şiddet İddiası
15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: Bakan Göktaş Tarih Verdi
15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: Bakan Göktaş Tarih Verdi
BUDO'nun 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
BUDO'nun 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
TOKİ Kura Takvimi 2026: Kura Sonuçları ve Tarihleri Açıklandı
TOKİ Kura Takvimi 2026: Kura Sonuçları ve Tarihleri Açıklandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft