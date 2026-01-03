Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Teklif Hazırladı

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirme adına önemli hamleler yapma arayışında. Hem ligdeki rekabette hem de Avrupa'da ilerleme kaydetmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, hatırlanacağı üzere yaz transfer döneminde de Hakan Çalhanoğlu ile ilgilenmişti. Şimdi ise bu ilginin yeniden canlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu İçin Hazırladığı Teklif

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, La Sicilia gazetesi, Inter'de yaşanabilecek olası ayrılıklara dair bir değerlendirme yaparak Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray ile bağlantısını gündeme getirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, milli oyuncu için 12 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı ifade ediliyor. Bu miktar, Galatasaray'ın Hakan’ı kadrosuna katmak için ciddi bir adım attığını gösteriyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Transfer İsteği

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olma isteği de dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Milli futbolcunun, kulübe Galatasaray'da oynamak istediğini ilettiği ve Inter’i ayrılığa ikna etme konusunda istekli olduğu öğrenildi. Bu durum, Galatasaray için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Devre arası transfer döneminin getirdiği fırsatlar, Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda atılacak adımları daha da önemli hale getiriyor. Kulüp, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmayı başarırsa, hem ligdeki hem de Avrupa'daki hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Kısa süre içinde bu transferin sonucunu görmek için gözler Galatasaray ve Inter kulüplerinin yapacağı görüşmelere çevrildi.