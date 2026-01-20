Galatasaray-Atletico Madrid Maçına Doğru: Lucas Torreira'nın Açıklamaları

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, takımına olan bağlılığını ve geleceğe dair düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Yarın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu önemli maç öncesinde Torreira'nın açıklamalarıyla gündeme geldi. Torreira, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini ve tamamen takıma odaklandığını ifade etti.

Birlik Mesajı ve Hedefler

Torreira, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, İspanya'nın Endülüs bölgesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Bu tür olayların birlik olmanın önemini vurguladığını belirten Torreira, "Okan hocamın söylediklerine ek olarak, bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puan kazanmak çok kritik. Zor bir dönemden geçiyoruz ama sakin olmalıyız. Taraftarlarımızla birlikte büyük bir takımız ve Süper Lig'in son şampiyonuyuz" dedi.

Torreira, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer alma hedefini de hatırlatarak, "Yarın iyi bir sonuç alırsak, bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Takımın son başarısının yanı sıra, taraftarın desteğinin de önemine dikkat çeken oyuncu, ligdeki liderlik konumunu korumaya çalıştıklarını vurguladı.

Aile ve Futbol Arasındaki Denge

Lucas Torreira, futbol kariyeri boyunca yaşadığı duygusal anlara da değinerek, "Galatasaray'da geçirdiğim 3,5 yıldan büyük keyif aldım. Hocamızla birlikte hem mutluluk hem de üzüntü anları yaşadık. Uzun süredir Avrupa'da oynuyorum ve babam sağlık sorunları yaşıyor. Ailemle olan bağım benim için çok önemli" dedi. Torreira, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini ve bu konuda taraftarları bilgilendireceğini belirtti. "Ben Galatasaray'dan gideceksem, bunu benden duyarsınız. Şu anda gitmek istemiyorum. Bu takıma aşığım" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid Maçının Önemi

Yarınki Atletico Madrid maçı hakkında da konuşan Torreira, "Önemli bir rakiple mücadele edeceğiz. Son iki maçımız kaldı ve puan kaybetmek istemiyoruz. Konsantre olmak zorundayız. Taraftarları mutlu etmek ve iyi bir sonuç almak benim için çok önemli" şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Torreira'nın bu açıklamaları, Galatasaray'ın bu zorlu karşılaşmaya ne denli hazırlandığını ve oyuncuların motivasyonunu ortaya koyuyor.