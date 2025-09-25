Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb Mağlubiyeti Üzerine Spor Yazarlarının Değerlendirmeleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Bu sonuç, spor yazarları tarafından geniş bir şekilde ele alındı. Farklı bakış açılarıyla yapılan değerlendirmelerde, takımın performansı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihleri üzerinde duruldu.

Banu Yelkovan: "Kalite Değil Mücadele Kazandı"

Banu Yelkovan, Fenerbahçe'nin maç öncesi favori olarak gösterilmesine rağmen, Zagreb'in kalitesinin öne çıktığını belirtti. Fenerbahçe, ligdeki son iki maçta yaşadığı beraberlikler ve sakatlıklar nedeniyle yıpranmış bir kadro ile sahaya çıktı. Ancak Yelkovan, Dinamo Zagreb’in etkili oyununu ve Fenerbahçe’nin savunma zaaflarını vurgulayarak, ev sahibi ekibin ikinci yarıda daha net bir strateji izlediğini ifade etti. Fenerbahçe’nin beraberlik golünün ardından yaşadığı düşüş ve son dakikalarda gelen golle farkın açılması, maçın dengesizliğini gözler önüne serdi.

Gürcan Bilgiç: "Taktik Meseleleri İkinci Planda Kaldı"

Gürcan Bilgiç, Tedesco'nun sahaya sürdüğü kadronun sorgulanabilir olduğunu belirtti. Takımda iki adet 6 numara olmayan oyuncunun yer aldığını ve bu durumun Fenerbahçe'nin oyununu olumsuz etkilediğini ifade etti. Bilgiç, oyuncuların yetersiz kalitesi ve taktiksel eksikliklerin yenilen gollerde etkili olduğunu savunarak, sahada oyun zekası olmayan bir takım görüntüsü çizildiğini dile getirdi.

Ömer Üründül: "Çılgınlık Yapmaya Bayılıyorlar"

Ömer Üründül, Tedesco’nun tercihlerini eleştirerek, sahaya sürdüğü kadronun mantıksız olduğunu öne sürdü. Takımın fiziksel ve oyun anlamında sorunlar yaşadığını belirten Üründül, sezon başındaki performans ile şimdiki durum arasındaki farkı vurgulayarak, Tedesco'nun devre arasında oyuncu değişikliği yapmamasını eleştirdi. Bu durumun, Fenerbahçe'nin sahada varlık gösterememesine neden olduğunu ifade etti.

Faik Çetiner: "Malzeme Var Hoca Yok"

Faik Çetiner, Fenerbahçe’nin oyuncu kalitesinin yeterli olduğunu ancak teknik direktörün stratejisinin yetersiz kaldığını savundu. Tedesco’nun deneme tahtası gibi bir yaklaşım benimsemesinin, takımın performansını olumsuz etkilediğini belirtti. Çetiner, teknik direktör değişikliğinin şart olduğunu ve mevcut yönetimin kararlarının yanlış olduğunu vurguladı.

Engin Verel: "Hakem Kararları Tartışmalıydı"

Engin Verel, maçtaki hakem Jerome Brisard’ın kararlarını sorguladı. Fenerbahçe'nin aleyhine verilen kararların, maçın gidişatını etkilediğini ifade eden Verel, takımın ortaya koyduğu performansın yetersiz olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin özgüven eksikliği ve korkak bir oyun sergilemesi, maçın kaybedilmesinde önemli bir etken olarak değerlendirildi.

Mert Aydın: "İpler Elden Kaçıyor"

Mert Aydın, Fenerbahçe’deki başkanlık değişikliğinin futbolcular üzerinde olumsuz bir etki yarattığını belirtti. Tedesco’nun dizilişinin rakip analizine dayanmadan yapıldığını ve bu durumun oyuncuların kafasını karıştırdığını vurguladı. Aydın, takımın performansının kötüleşmesi ile birlikte sorunların daha da derinleştiğini ve bu durumun sezonun ilerleyen dönemlerinde sıkıntılara yol açabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı bu talihsiz başlangıç ile birlikte, gelecek maçlara dair ciddi bir yenilenme sürecine ihtiyaç duyuyor. Spor yazarlarının yorumları, takımın mevcut durumunu ve gelecekteki olası gelişmeleri gözler önüne seriyor.