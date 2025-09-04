Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal Dönemi Başlıyor!

Yeni Dönem İçin Hızlı Adımlar

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir arayışa girdi. Kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetimi, bu süreçte dikkatli adımlar atarak, takımın geleceği için en uygun ismi belirlemeye çalıştı. Sonunda, geçmişte Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmış olan İsmail Kartal ile anlaşma sağlandı.

Alternatif İsimler ve Değerlendirmeler

Futbol Direktörü Devin Özek, Ali Koç'a bu süreçte çeşitli yabancı teknik direktörlerin isimlerini sundu. Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness, potansiyel adaylar arasında yer aldı; ancak Hoeness'ın Türkiye'ye gelme isteği düşük çıktı. Bunun yanı sıra, tanınmış teknik direktörler Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou da değerlendirildi, ancak bu isimlerle ilgili somut bir gelişme kaydedilemedi.

İsmail Kartal ile Anlaşma

Sonuç olarak, Fenerbahçe yönetimi, kulübün eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağlayarak yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Kartal'ın tecrübeleri ve Fenerbahçe'ye kattığı değer, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, kulübün geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. İsmail Kartal'ın görevine başlamasıyla ilgili resmi açıklamanın, bugün saat 15.00'te gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısının ardından yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Geçmişi ve Beklentiler

İsmail Kartal, daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde önemli başarılara imza atmış bir isim. Taraftarların ve yönetimin umutları, Kartal'ın tekrar göreve gelmesiyle birlikte takımın performansını yükseltmesi ve kulübü zirveye taşımak için gerekli vizyonu sunması yönünde. Fenerbahçe camiası, Kartal'ın liderliğinde, geçmişteki başarılarını yeniden yakalamayı hedefliyor.