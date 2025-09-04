Dolar
41,1792 %0,27
Euro
47,9409 %0,47
Gram Altın
4.702,52 % -0,18
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal Dönemi Başlıyor!

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal Dönemi Başlıyor!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal Dönemi Başlıyor!
Okunma Süresi: 2 dk

Yeni Dönem İçin Hızlı Adımlar

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir arayışa girdi. Kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetimi, bu süreçte dikkatli adımlar atarak, takımın geleceği için en uygun ismi belirlemeye çalıştı. Sonunda, geçmişte Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmış olan İsmail Kartal ile anlaşma sağlandı.

Alternatif İsimler ve Değerlendirmeler

Futbol Direktörü Devin Özek, Ali Koç'a bu süreçte çeşitli yabancı teknik direktörlerin isimlerini sundu. Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness, potansiyel adaylar arasında yer aldı; ancak Hoeness'ın Türkiye'ye gelme isteği düşük çıktı. Bunun yanı sıra, tanınmış teknik direktörler Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou da değerlendirildi, ancak bu isimlerle ilgili somut bir gelişme kaydedilemedi.

İsmail Kartal ile Anlaşma

Sonuç olarak, Fenerbahçe yönetimi, kulübün eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağlayarak yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Kartal'ın tecrübeleri ve Fenerbahçe'ye kattığı değer, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, kulübün geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. İsmail Kartal'ın görevine başlamasıyla ilgili resmi açıklamanın, bugün saat 15.00'te gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısının ardından yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Geçmişi ve Beklentiler

İsmail Kartal, daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde önemli başarılara imza atmış bir isim. Taraftarların ve yönetimin umutları, Kartal'ın tekrar göreve gelmesiyle birlikte takımın performansını yükseltmesi ve kulübü zirveye taşımak için gerekli vizyonu sunması yönünde. Fenerbahçe camiası, Kartal'ın liderliğinde, geçmişteki başarılarını yeniden yakalamayı hedefliyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldı: Anne Arzu Sabancı İlk Kez Konuştu
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldı: Anne Arzu Sabancı İlk Kez Konuştu
#Magazin / 04 Eylül 2025
Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemleri: Tüm Kullanıcılara Zorunlu Yaş Doğrulaması Geliyor
Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemleri: Tüm Kullanıcılara Zorunlu Yaş Doğrulaması Geliyor
#Teknoloji / 04 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Galatasaray Transfer Haberleri: İlkay Gündoğan Kimdir?
Galatasaray Transfer Haberleri: İlkay Gündoğan Kimdir?
Spor
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Ardından Ange Postecoglou ile Görüşüyor
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Ardından Ange Postecoglou ile Görüşüyor
Yabancılar Geçen Hafta 139,6 Milyon Dolarlık Hisse Sattı!
Yabancılar Geçen Hafta 139,6 Milyon Dolarlık Hisse Sattı!
AÖL 1. Dönem Kayıtları Başladı: Kayıt Süreci ve 2025-2026 Sınav Ücretleri Belli Oldu
AÖL 1. Dönem Kayıtları Başladı: Kayıt Süreci ve 2025-2026 Sınav Ücretleri Belli Oldu
CHP’nin Sarıyer İlçe Kongresi İptal Edildi
CHP’nin Sarıyer İlçe Kongresi İptal Edildi
Mehmet Durak Karak Kimdir ve Neden Cezaevindeydi?
Mehmet Durak Karak Kimdir ve Neden Cezaevindeydi?
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı
Tuba Büyüküstün'den Duygusal Veda Paylaşımı: "Ayrılıklar Bir Oyun Gibi..."
Tuba Büyüküstün'den Duygusal Veda Paylaşımı: "Ayrılıklar Bir Oyun Gibi..."
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft