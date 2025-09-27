Ergin Ataman'dan Futbola Eleştiri: Avrupa'da Başarı Yok

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 için belirlediği altın madalya hedefini vurgularken, Türkiye'de basketbolun yeterince değer görmediğine dikkat çekti. Ataman, futbolun durumuna yönelik eleştirilerde bulunarak, Avrupa'da elde edilen başarısız sonuçları gündeme getirdi. "Milyonlar harcanıyor ama Avrupa’da yarı final bile oynanamıyor" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Türk Basketbolunun Hedefleri

Ergin Ataman, EuroBasket 2025 için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. S Sport’a verdiği demeçte, "Bu kadroyla tecrübe kazandık ve finale elimizden kaçırdık. Ancak bir sonraki turnuvada bu fırsatı değerlendireceğiz" dedi. Olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini de ifade eden Ataman, Türk basketbolunun tarihinde Olimpiyatlara katılma başarısını henüz elde edemediğini hatırlattı.

Basketbola Değer Verilmiyor

Ataman, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN arasında oynanan 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, basketbola dair hiçbir sorunun yöneltilmemesine tepki gösterdi. Türk spor kamuoyundaki futbol çılgınlığına dikkat çeken Ataman, "Basketbol EuroLeague şampiyonu oluyor ama bu gündem olmuyor. Futbol takımları Avrupa’da başarısız olunca başkanlar değişiyor, ancak futbola olan ilgi devam ediyor" dedi.

Futbolun Ekonomisi ve Başarısızlıklar

Ergin Ataman, Türkiye'de futbolun ekonomik boyutuna da değinerek, "Harcadığınız milyonlarca dolara rağmen Avrupa’da bir başarı yok. Örneğin, Galatasaray'ın Osimhen için ödediği 80 milyon Euro, Türkiye şampiyonu olmak için mi harcanıyor?" şeklinde konuştu. Ataman, Avrupa'daki kupalarda yarı final oynayabilmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "İlla şampiyon olmak şart değil, yıllardır bu sağlanmıyor" ifadelerini kullandı.

Ataman’ın açıklamaları, Türk spor medyasında basketbola yönelik ilginin azaldığını ve futbolun hâlâ ön planda olduğunu gösteriyor. Futboldaki kısır çekişmeler ve hakem tartışmaları, spor kamuoyunun dikkatini sürekli olarak bu alana yönlendiriyor. Bu durum, basketbol gibi diğer branşların yeterince görünürlük kazanamamasına yol açıyor.