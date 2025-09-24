Depsaj Enerji, Giresunspor'u Zorlu Bir Mücadelede 21-20 Yenerek Galip Geldi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Depsaj Enerji, Giresunspor ile karşılaştı. Giresun'daki Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda gerçekleşen bu çekişmeli maçta Depsaj Enerji, ev sahibi takımı 21-20 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Depsaj Enerji için sezonun önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Maçın İlk Yarı Performansı

Karşılaşmanın ilk yarısı, Giresunspor'un üstünlüğü ile başladı. Ev sahibi takım, özellikle savunma hattındaki etkili performansıyla dikkat çekti ve ilk yarıyı 11-10 önde tamamladı. Giresunspor, bu süreçte kalecisiyle yaptığı kritik kurtarışlar ve takım oyunuyla rakibine zor anlar yaşattı.

İkinci Yarıda Değişen Dengeler

İkinci yarıya hızlı başlayan Depsaj Enerji, maçta dengeyi sağlamak için yoğun bir çaba sarf etti. Oyunun akışına hâkim olmaya başlayan konuk ekip, zaman zaman Giresunspor'un savunmasını aşarak sayı bulmayı başardı. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken, her iki takım da galibiyet için mücadele etti. Son anlarda Depsaj Enerji, kritik bir gol atarak skoru 21-20'ye taşıdı ve maçı kazanmayı başardı.

Önemli Bir Galibiyet

Bu galibiyet, Depsaj Enerji'nin ligdeki konumunu güçlendirirken, Giresunspor için ise oldukça kritik bir kayıp oldu. Takımlar, sezonun ilerleyen haftalarında bu maçın getirdiği sonuçları değerlendirerek stratejilerini gözden geçirecekler. Hentbolseverler, bu zorlu mücadelenin ardından her iki takımın da gelecek maçlarda nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.