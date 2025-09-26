Dolar
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Yeni Forveti Princess Ibini-lsei'yi Kadrosuna Kattı

Yayınlanma
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırarak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Avustralyalı forvet oyuncusu Princess Ibini-lsei'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Bu transfer, Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunda ligdeki rekabet gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Princess Ibini-lsei Kimdir?

25 yaşındaki Princess Ibini-lsei, kariyerine Avustralya'nın yerel liglerinde başlamış ve burada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Hızlı oyun stili ve gol yeteneği ile tanınan Ibini-lsei, önceki kulüplerinde önemli başarılara imza atmış ve uluslararası alanda da deneyim kazanmıştır. Beşiktaş'a katılarak, Türk futboluna katkıda bulunma fırsatını yakalayan oyuncu, yeni takımında hedeflerine ulaşmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'tan Resmi Açıklama

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Princess Ibini-lsei'nin transferine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Avustralyalı forvet oyuncu Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı. Princess Ibini-lsei'ye 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, kulübün kadro derinliğini artırma ve gelecek sezon için daha iddialı bir duruş sergileme hedefinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Transferin Önemi ve Beklentiler

Yeni sezon öncesinde yapılan bu transfer, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın kadro yapısını güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Takımın teknik ekibi, Ibini-lsei'nin saha içindeki yeteneklerinin yanı sıra takım dinamiklerine de olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu transferle birlikte, Beşiktaş'ın hedefleri arasında ligde daha üst sıralarda yer almak ve ulusal turnuvalarda başarılı olmak bulunuyor.

Princess Ibini-lsei'nin Beşiktaş'taki performansı, kulüp taraftarları ve futbol otoriteleri tarafından merakla takip edilecek. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, Ibini-lsei'nin sahadaki etkisi ve takım oyununa adaptasyonu, Beşiktaş'ın başarısında belirleyici bir rol oynayabilir.

