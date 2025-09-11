Dolar
Kerem Aktürkoğlu Sakatlandı mı? Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durum

Kerem Aktürkoğlu Sakatlandı mı? Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durum

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlığı bulunmuyor. Milli futbolcunun bireysel antrenmanı tedbir amaçlı yapıldığı, Trabzonspor maçında forma giymesinin beklendiği açıklandı.

Yayınlanma
14
Kerem Aktürkoğlu Sakatlandı mı? Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durum
Okunma Süresi: 1 dk

Fenerbahçe’nin sezon başında Benfica’dan 22,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçı öncesi taraftarların gündemine oturdu. İdmanda takımdan ayrı çalışması üzerine sosyal medyada “sakatlandı mı?” soruları yoğun şekilde tartışıldı.

Kulüpten Açıklama: “Tedbir Amaçlı”

Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık durumunda herhangi bir problem bulunmuyor. Oyuncunun bireysel antrenman yapmasının tamamen tedbir amaçlı olduğu açıklandı.

Yoğun maç temposu nedeniyle futbolcunun fiziksel yükünü dengelemek için teknik heyet bu kararı aldı.

Sakatlık riski yaşamaması adına milli yıldızın kısa süreliğine bireysel programla çalıştığı belirtildi.

Trabzonspor Maçında Oynayacak mı?

Hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe–Trabzonspor mücadelesi öncesi en çok merak edilen konulardan biri Kerem Aktürkoğlu’nun kadroda olup olmayacağıydı.

Kulüpten gelen bilgiye göre sağlık açısından bir sıkıntısı bulunmuyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun kararıyla oyuncunun sahada olması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu forma giyerse, ilk kez Fenerbahçe taraftarı karşısına çıkmış olacak.

Transfer Rekoru

Kerem Aktürkoğlu’nun transferi, Fenerbahçe tarihine geçti. Benfica’dan 22,5 milyon avro bonservis karşılığında kadroya katılan milli futbolcu, kulüp tarihinin en yüksek transfer bedeliyle alınan isim oldu.

