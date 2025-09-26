Dolar
41,4983 %0,23
Euro
48,5406 %0,44
Gram Altın
5.042,47 % 0,83
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Futbolseverler dikkat: Süper Lig milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Futbolseverler dikkat: Süper Lig milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Süper Lig’de milli ara 5 Ekim’de başlayacak, 18 Ekim’de Konyaspor – Kocaelispor karşılaşmasıyla sona erecek. Türkiye, bu süreçte Bulgaristan ve Gürcistan ile sahaya çıkacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Futbolseverler dikkat: Süper Lig milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Okunma Süresi: 1 dk

Süper Lig’de gözler artık milli araya çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız sahaya çıkacağı için lig karşılaşmalarına kısa süreli ara verilecek.

Milli aradan önce Süper Lig’de son maçlar 5 Ekim 2025’te oynanacak. Ardından lig heyecanına ara verilecek. Türkiye, 11 Ekim’de Bulgaristan, 14 Ekim’de ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de milli ara 18 Ekim 2025’te Konyaspor – Kocaelispor mücadelesiyle sona erecek ve 9. hafta karşılaşmalarıyla birlikte lig yeniden başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, elemelerde Bulgaristan ve Gürcistan’ın ardından 15 Kasım’da Bulgaristan’ı ve 18 Kasım’da İspanya’yı da karşılayarak grup mücadelesini sürdürecek.

 
#Dünyakupasıelemeleri
#Futbol
#Süperlig
#Türkiye
#Milliara
iPhone 17 bükülmedi! Dayanıklılık testinde herkesi şaşırttı
iPhone 17 bükülmedi! Dayanıklılık testinde herkesi şaşırttı
#Teknoloji / 26 Eylül 2025
Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında 3 puan avında! İşte maç saati
Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında 3 puan avında! İşte maç saati
#Spor / 26 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Galatasaray - Liverpool Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Galatasaray - Liverpool Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Spor
Serdar Ali Çelikler Kimdir? Spor Yorumcusunun Kariyeri ve Beklentileri
Serdar Ali Çelikler Kimdir? Spor Yorumcusunun Kariyeri ve Beklentileri
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nın Konuğu Oldu
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nın Konuğu Oldu
Euro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Euro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu
Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu
Listede adınız varsa dikkat: IBAN'lar bu gece değişiyor
Listede adınız varsa dikkat: IBAN'lar bu gece değişiyor
Hollywood Yıldızı Matthew McConaughey'den Mutlu Evliliğin Sırrı: Yatakları Küçültün
Hollywood Yıldızı Matthew McConaughey'den Mutlu Evliliğin Sırrı: Yatakları Küçültün
Başkan Erdoğan'dan ABD Dönüşü Terör Mesajı: Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok
Başkan Erdoğan'dan ABD Dönüşü Terör Mesajı: Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft