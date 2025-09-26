Futbolseverler dikkat: Süper Lig milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Süper Lig’de gözler artık milli araya çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız sahaya çıkacağı için lig karşılaşmalarına kısa süreli ara verilecek.
Milli aradan önce Süper Lig’de son maçlar 5 Ekim 2025’te oynanacak. Ardından lig heyecanına ara verilecek. Türkiye, 11 Ekim’de Bulgaristan, 14 Ekim’de ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de milli ara 18 Ekim 2025’te Konyaspor – Kocaelispor mücadelesiyle sona erecek ve 9. hafta karşılaşmalarıyla birlikte lig yeniden başlayacak.
Ay-yıldızlı ekibimiz, elemelerde Bulgaristan ve Gürcistan’ın ardından 15 Kasım’da Bulgaristan’ı ve 18 Kasım’da İspanya’yı da karşılayarak grup mücadelesini sürdürecek.