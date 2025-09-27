Fatih Tekke’den Karagümrük maçı sonrası bomba sözler: Penaltı itirafı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 4-3 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ancak maçın ardından Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke’nin sözleri en az skor kadar gündem oldu.

Kazandıkları penaltı pozisyonunu değerlendiren Tekke, şaşırtan bir itirafta bulundu:

“Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı bence penaltı değil.”

Galibiyetten mutlu olduklarını ancak son dakikalarda savunmada yaptıkları hataların dikkat çekici olduğunu söyleyen Tekke, “Oyuncular hata yapabilir, bu normaldir. Ama bu hatalar hoca kovdurtabilir, onu da söyleyeyim” ifadeleriyle gündem yaratacak bir çıkış yaptı.

Trabzonspor, 7 gollü düellodan üç puanla ayrılırken, Fatih Tekke’nin penaltı itirafı sosyal medyada tartışma yarattı.