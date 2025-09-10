5-0’lık Zafer! Buse Naz Dünya Şampiyonası’nda Tarih Yazıyor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda bir kez daha adını altın harflerle yazdırıyor. Hindistanlı rakibi Zareen Nikhat karşısında ringe çıkan Buse Naz, 5-0’lık net skorla yarı finale yükseldi ve şampiyonadaki 4. madalyasını garantiledi.

İngiltere’nin Liverpool kentindeki M&S Bank Arena’da gerçekleşen mücadelede milli sporcu, ringdeki hakimiyetini baştan sona hissettirdi. Tek bir ihtar almasına rağmen üstünlüğünü koruyan Buse Naz, izleyenlere unutulmaz bir performans sergiledi.

2022’de İstanbul’da altın, 2019 ve 2025’te Sırbistan’da gümüş madalya kazanan milli boksör, bu kez de yarı final için hazır. Buse Naz, 13 Eylül Cumartesi günü Özbek rakibi Feruza Kazakova ile kozlarını paylaşacak.

Zafer sonrası açıklama yapan Buse Naz, “Eve şampiyon olarak dönmek istiyorum. Bu maç benim için final gibiydi. Şimdi gözüm altın madalyada” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.