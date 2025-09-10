Dolar
41,2900 %0,29
Euro
48,2886 %0,48
Gram Altın
4.826,51 % 0,33
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor 5-0’lık Zafer! Buse Naz Dünya Şampiyonası’nda Tarih Yazıyor

5-0’lık Zafer! Buse Naz Dünya Şampiyonası’nda Tarih Yazıyor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda Hindistanlı rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çakıroğlu, şampiyonalardaki 4. madalyasını şimdiden garantiledi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
5-0’lık Zafer! Buse Naz Dünya Şampiyonası’nda Tarih Yazıyor
Okunma Süresi: 1 dk

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda bir kez daha adını altın harflerle yazdırıyor. Hindistanlı rakibi Zareen Nikhat karşısında ringe çıkan Buse Naz, 5-0’lık net skorla yarı finale yükseldi ve şampiyonadaki 4. madalyasını garantiledi.

İngiltere’nin Liverpool kentindeki M&S Bank Arena’da gerçekleşen mücadelede milli sporcu, ringdeki hakimiyetini baştan sona hissettirdi. Tek bir ihtar almasına rağmen üstünlüğünü koruyan Buse Naz, izleyenlere unutulmaz bir performans sergiledi.

2022’de İstanbul’da altın, 2019 ve 2025’te Sırbistan’da gümüş madalya kazanan milli boksör, bu kez de yarı final için hazır. Buse Naz, 13 Eylül Cumartesi günü Özbek rakibi Feruza Kazakova ile kozlarını paylaşacak.

Zafer sonrası açıklama yapan Buse Naz, “Eve şampiyon olarak dönmek istiyorum. Bu maç benim için final gibiydi. Şimdi gözüm altın madalyada” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

#Millitakım
#Sporgündemi
#Busenazçakıroğlu
#Dünyaboksşampiyonası
#Türksporcular
#Altınmadalyayadoğru
#Gururumuz
Yerleşemeyen On Binlerce Adaya Müjde! DGS Ek Tercihler İçin Geri Sayım Başladı
Yerleşemeyen On Binlerce Adaya Müjde! DGS Ek Tercihler İçin Geri Sayım Başladı
#Eğitim / 10 Eylül 2025
Instagram’a Ara Vermek İsteyenler Dikkat! Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?
Instagram’a Ara Vermek İsteyenler Dikkat! Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?
#Teknoloji / 10 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Sarı-Lacivertliler Zagreb Yolunda! UEFA Avrupa Ligi İlk Maç Tarihi Belli Oldu
Sarı-Lacivertliler Zagreb Yolunda! UEFA Avrupa Ligi İlk Maç Tarihi Belli Oldu
Spor
Milli Heyecan Başlıyor! Bulgaristan – Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Milli Heyecan Başlıyor! Bulgaristan – Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Fenerbahçe Kongre Takvimi 2025: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Tarihleri ve Adaylar
Fenerbahçe Kongre Takvimi 2025: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Tarihleri ve Adaylar
AK Parti’den CHP'ye Sert Eleştiriler
AK Parti’den CHP'ye Sert Eleştiriler
Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi
Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi
iPhone 17 ve iPhone 17 Air Tanıtıldı: Özellikler, Yenilikler ve Türkiye Fiyatları
iPhone 17 ve iPhone 17 Air Tanıtıldı: Özellikler, Yenilikler ve Türkiye Fiyatları
EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı
EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı
İnşaat Malzemesi İhracatı 12 Ayda 30,25 Milyar Dolara Ulaştı
İnşaat Malzemesi İhracatı 12 Ayda 30,25 Milyar Dolara Ulaştı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft