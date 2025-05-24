Sofya Opera ve Balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 29 Mayıs akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin dikkat çeken temsillerinden biri olan Richard Strauss’un “Elektra” operası, Yunan trajedisinden ilham alan çarpıcı bir sahneleme ile İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Richard Strauss’tan dramatik bir yorum

Elektra operası, Sophokles’in klasik tragedyasına dayanıyor ve Hugo von Hofmannsthal’ın librettosuyla sahneye uyarlanmış. Eserde; intikam, adalet ve aile bağları gibi evrensel temalar güçlü bir dramatik dille işleniyor.

Yönetmen koltuğunda Plamen Kartaloff’un oturduğu yapım, sahne tasarımı ve teknik detaylarıyla da dikkat çekiyor. Işık, kostüm ve koreografi gibi tüm öğeler Sofya Opera ve Balesi’nin uluslararası tecrübesini sahneye yansıtıyor.

AKM sahnesinde güçlü kadro

Eserin orkestra şefliğini Evan-Alexis Christ üstlenirken, koreografisi Fredy Franzutti’ye, kostümleri Leo Kulash’a, dekorları Sven Jonke’ye ve ışık tasarımı Andrej Hajdinjak’a ait.

Başrollerde ise Bulgar sanatçılar yer alıyor:

Elektra rolünde Lilia Kehayova

Klytaemnestra rolünde Gergana Rusekova

Chryzothemis rolünde Tsevetana Bandalovska

Orest rolünde Atanas Mladenov

Aegisth rolünde Daniel Ostretsov

Sofya Opera ve Balesi, sahne tasarımı kadar vokal performanslarıyla da büyük beklenti yaratıyor.

Kültürlerarası bir buluşma

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, Türkiye ve dünya sahnelerinden önemli toplulukları bir araya getirerek kültürlerarası bir bağ kurmayı amaçlıyor.

29 Mayıs gecesi sahnelenecek Elektra, İstanbul’daki sanatseverler için hem bir klasik müzik şöleni hem de dramatik bir tiyatro deneyimi sunacak. Biletler AKM gişeleri ve resmi platformlar üzerinden temin edilebiliyor.