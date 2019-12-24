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Serdar Aziz gündemde
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Serdar Aziz gündemde

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Serdar Aziz hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Serdar Aziz hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de son haftaların gösterdiği başarılı performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Aziz ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beyaz TV'nin haberine göre, Rusya'nın iki köklü kulübü sarı lacivertli savunmacıya kancayı attı.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan, Serdar Aziz için Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacaklar.


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