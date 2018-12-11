Şehit Edilen Rize Emniyet Müdürüne Siyasetçilerden Başsağlığı Paylaşımı

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıda, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, olay yerinde şehit düşerken. Aynı saldırıda yaralananlar şöyle; Personel Şube Müdürü Ercan Polat Koruma Memuru Yiğit Can Köksal 112 sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Saldırı sonrası sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlandı.

Temel Karamollaoğlu;

Rize Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralanan polis memurlarına da acil şifalar dilerim.

Dr.Betül Sayan Kaya;

Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Değerli ailesinin ve polis teşkilatımızın başı sağolsun.

Semih ÖZTÜRK;

Şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Görev yaptığı arkadaşına , üstüne silah çeken çürük sana da yazıklar olsun.

Şamil Tayyar;

Makamında bir polis tarafından şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ülkemizin başı sağolsun.