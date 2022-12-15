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Şehir Tiyatrolarında Fosforlu Cevriye Haftası
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Şehir Tiyatrolarında Fosforlu Cevriye Haftası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Şehir Tiyatroları, Aralık ayının yeni haftasında 16 oyunla İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Beledeyise İBB Şehir Tiyatroları, Aralık ayının yeni haftasında 16 oyunla İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

İBB Şehir Tiyatroları 2022-2023 tiyatro sezonunun ana temasını, "İstanbul Klasiklerle Buluşuyor" olarak belirledi. Şehir Tiyatroları yerli ve yabancı klasikleri seyirciyle buluşurken, yeni yazarlarve oyunlarına da sahnelerinde yer veriyor.
Bu hafta; Benim Küçük Yıldızım (Yeni Oyun), Fosforlu Cevriye, Veba, Hastalık Hastası, Hamlet, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi, Yaftalı Tabuk, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, İfigenya, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık. Elma Kurdu, Kırtık, Pollyanna, Herkes Shirbaz Olacak. Bekçi ile Postacı, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Bir Gece Masalı adlı oyunlar sahnelenecek.

FOSFORLU CEVRİYE

Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde karnını doyurabilmek için 'İcra-i Sanat' eyleyen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir. Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir Adam sayesimde hayata ve kara sevdaya tutunur. Ceyriye'nin daha önce tanıdığı erkeklere hiç benzemeyen ve ona 'siz' diye hitap eden bu Adam aslında gizli yaşayan bir idam mahkumudur. Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir 'insan' olmuştur. Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır.

HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞAN İNSANLAR

Oyunda 1930-40'lı yılların İstanbul'u zengin tasvirleriyle sunuluyor. mahallelerin arka sokaklarnıda, hapishanelerinde, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların annelerin, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor.

ESERİNİ ZORLUKLA KABUL ETTİREBİLDİ

Suat Derviş, 50'lı yılların başında Türkiye'ye döndüğünde siyasi-mesleki ve maddi anlamda zorlu bir dönemden geçiyordu. "Fosforlu Cevriye" romanını yayınevlerine teklif ediyor fakat ne yazık her seferinde reddediliyordu. Suat Hanım'ınm büyük arzusu, bu eserin yayınlanmaından öte, bir 'müzikal' olarak oyunlaştırıldığını görmekti. Bunun için ilk görüştüğü kişi genç aktris Gülriz Sururi idi. Gülriz hanımın da arzusu oyunu Şehir Tiyatrolarında sahnelemekti.

USTALARA SAYGI

"Karanlık bir gecede gökten düşüp parçalanan bir yıldız gibi"...Kalbimide iz bırakan Suat Derviş'e Reşat Fuat Baraner'e, Nazım Hikmet'e ve Gülriz Sururi'ye sevgiyle....

HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL'DA SAHNELENİYOR

Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarladığı, Yelda Baskın'ın yönettiği oyunda Ayşe Günyüz Demirci'nin Berk Samur, Besim Demirkıran, Binnur Şerbetçioğlu, Ceysu Aygen, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikal rol alıyor. oyunm 21 Aralık-24 aralık 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde..


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