Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Avrupa'nın kulüpler bazından en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa'nın kulüpler bazından en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonrası, Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda çeyrek finale çıkma mücadeleleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada İngiltere'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.

Son 16 turunda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.

Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Devler Ligi'ndeki eşleşmeler şu şekilde;

Borussia Dortmund - PSG

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Münih

Olympique Lyon - Juventus

Tottenham - Leipzig

Napoli - Barcelona


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri
Sporting Lizbon Başakşehir maçı ne zaman?
Cansu Taşkın kaza geçirdi
Arda Turan Galatasaray'a doğru
Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde
İşsiz sayısında korkunç artış
Ersun Yanal istifa edecek mi?
Yoğun sis uyarısı
Sadık sezonu kapattı
-
Çok Okunanlar
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
Merve Özbey nişanlandı
Merve Özbey nişanlandı
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
Cem Uzan'dan geri dönüş sinyali
Cem Uzan'dan geri dönüş sinyali
Alex de Souza İstanbul'da
Alex de Souza İstanbul'da
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri
Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri
Sporting Lizbon Başakşehir maçı ne zaman?
Sporting Lizbon Başakşehir maçı ne zaman?
Cansu Taşkın kaza geçirdi
Cansu Taşkın kaza geçirdi
Arda Turan Galatasaray'a doğru
Arda Turan Galatasaray'a doğru
Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde
Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde
İşsiz sayısında korkunç artış
İşsiz sayısında korkunç artış
Ersun Yanal istifa edecek mi?
Ersun Yanal istifa edecek mi?
Yoğun sis uyarısı
Yoğun sis uyarısı
Sadık sezonu kapattı
Sadık sezonu kapattı
Miha Zajc sezonu kapattı
Miha Zajc sezonu kapattı
Milli Piyango'da umut kuyruğu
Milli Piyango'da umut kuyruğu
Steven Nzonzi kadro dışı
Steven Nzonzi kadro dışı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji