Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Rus Petrolüne Ambargo
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Rus Petrolüne Ambargo

Ukrayna'ya orantısız bir güçle saldıran ve büyük insani kayıplara yol açan Rusya'ya karşı dünyada öfke dinmiyor. ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik olarak 'Hem petrol hemde doğaz ithalatını yasaklıyoruz 'açıklamasında bulundu.

petrol

Ukrayna'ya orantısız bir güçle saldıran ve büyük insani kayıplara yol açan Rusya'ya karşı dünyada öfke dinmiyor. ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik olarak "Hem petrol hemde doğaz ithalatını yasaklıyoruz "açıklamasında bulundu.


ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik yasaklamalara bir yenisiini ekleyerek Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladıklarını bildirdi. Rus petrol ürünleri ithalatını yıl sonunaca kadar kademeli olarak bitirileceğini duyuran İngiltere''den sonra ABD'de tavrını koydu.


Rusya'nın ölçüsüz ve orantısız saldırısı karşısında dünya kamuoyu Rusya'ya karşı birbirinden farklı misilleme çabalarına girdi. Dünya ekonomi sisteminden çıkartıllan Rusya bugün ABD'nin yaptığı açıklama ile sarsıldı. Rusyanın en büyük geliri olan petrol ve ürünlerininin satışına yasaklama geldi. ABD Başkanı Biden RUsya'nın saldırganlığının cezalandırılması için ABD'nin bugün önemli bir karar verdiğini açıkladı. ABD Başkanı bu açıklamayı şu satırlarla dünyaya duyurdu.


"Biz Putin'in savaşın hiçbir şekilde desteklenemeyeceğiz. Elbette saldırılara karşı adımlar attık. Odağımızı her zaman bu bölgeye yoğunlaştırdık. Avrupa'daki mütetfik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabalir. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı.Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adım atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusuna birlikteolmayı sürdüreceğiz. Putin'in savaş makinası olmasının önüne her şekilde geçmeye çalışacağız.
Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır, bu bedeli Amerika da hissetedecektir. Demokratlar olarak bunu yapmanın zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sayın Zelensky ile pek çok görüşmeler gerçekleştirdik. Ukrayna ve Ukraynahalkının desteklemeyi sürdüreceğiz. Toplamda Bir milyar dolara yaklaşan yardımlarımız her gün koordineli olarak çıkış yapmakta. Silahlar tarafında ALmanya ve Finlandiya ile görüşmelerimiz devam ediyor.


Ukrayna halkının civar ülkelere kaçmasını yakınen takip ediyorub. Gerekli olduğu noktalarda tıbbi desteğimizi sürdürüyoruz. Blinken de Pohonya ve Uyrayna'ya zeyaretler gerçekleştirdi. Avrupalı mevkidaş ve dostlarımızla durumu değerlendiriyoruz. Savaştan kaçanların güvenli noktalara ulaşabilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.



Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Rus Petrolüne Ambargo
İnterneti de Gözlemleyenler Var
Başarılı İhracatçı Kadınlar Ödüllerine Kavuştu
Batman... Kötülerin Kabusu
Acıların Kadını BERGEN
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
-
Çok Okunanlar
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Rus Ordusu İşgale başladı
Rus Ordusu İşgale başladı
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Hava Sahası Kapandı; Uçuşlar İptal!...
Hava Sahası Kapandı; Uçuşlar İptal!...
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Rus Petrolüne Ambargo
Rus Petrolüne Ambargo
İnterneti de Gözlemleyenler Var
İnterneti de Gözlemleyenler Var
Başarılı İhracatçı Kadınlar Ödüllerine Kavuştu
Başarılı İhracatçı Kadınlar Ödüllerine Kavuştu
Batman... Kötülerin Kabusu
Batman... Kötülerin Kabusu
Acıların Kadını BERGEN
Acıların Kadını BERGEN
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji