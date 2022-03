Rus Petrolüne Ambargo

Ukrayna'ya orantısız bir güçle saldıran ve büyük insani kayıplara yol açan Rusya'ya karşı dünyada öfke dinmiyor. ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik olarak "Hem petrol hemde doğaz ithalatını yasaklıyoruz "açıklamasında bulundu.



ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik yasaklamalara bir yenisiini ekleyerek Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladıklarını bildirdi. Rus petrol ürünleri ithalatını yıl sonunaca kadar kademeli olarak bitirileceğini duyuran İngiltere''den sonra ABD'de tavrını koydu.



Rusya'nın ölçüsüz ve orantısız saldırısı karşısında dünya kamuoyu Rusya'ya karşı birbirinden farklı misilleme çabalarına girdi. Dünya ekonomi sisteminden çıkartıllan Rusya bugün ABD'nin yaptığı açıklama ile sarsıldı. Rusyanın en büyük geliri olan petrol ve ürünlerininin satışına yasaklama geldi. ABD Başkanı Biden RUsya'nın saldırganlığının cezalandırılması için ABD'nin bugün önemli bir karar verdiğini açıkladı. ABD Başkanı bu açıklamayı şu satırlarla dünyaya duyurdu.



"Biz Putin'in savaşın hiçbir şekilde desteklenemeyeceğiz. Elbette saldırılara karşı adımlar attık. Odağımızı her zaman bu bölgeye yoğunlaştırdık. Avrupa'daki mütetfik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabalir. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı.Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adım atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusuna birlikteolmayı sürdüreceğiz. Putin'in savaş makinası olmasının önüne her şekilde geçmeye çalışacağız.

Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır, bu bedeli Amerika da hissetedecektir. Demokratlar olarak bunu yapmanın zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sayın Zelensky ile pek çok görüşmeler gerçekleştirdik. Ukrayna ve Ukraynahalkının desteklemeyi sürdüreceğiz. Toplamda Bir milyar dolara yaklaşan yardımlarımız her gün koordineli olarak çıkış yapmakta. Silahlar tarafında ALmanya ve Finlandiya ile görüşmelerimiz devam ediyor.



Ukrayna halkının civar ülkelere kaçmasını yakınen takip ediyorub. Gerekli olduğu noktalarda tıbbi desteğimizi sürdürüyoruz. Blinken de Pohonya ve Uyrayna'ya zeyaretler gerçekleştirdi. Avrupalı mevkidaş ve dostlarımızla durumu değerlendiriyoruz. Savaştan kaçanların güvenli noktalara ulaşabilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.