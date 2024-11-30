Ruhsatsız Silah ve Yetkisiz Çakar Kullanımında Yeni Cezalar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemelerle, ruhsatsız silah taşıma ve yetkisiz çakar lambası kullanımı konusunda cezalar artırıldı. İç güvenlik alanında caydırıcılığı artırmayı hedefleyen düzenlemeler, yasa dışı eylemleri engellemek ve toplum güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe girdi.

Ruhsatsız Silah Taşıyanlara Ağır Yaptırımlar

Yeni düzenlemeyle birlikte ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduran kişilere verilen hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseltildi. Mevcut kanunlarda 1 yıl olan alt sınır, 2 yıla çıkarıldı. Üst sınır ise 3 yıldan 4 yıla yükseltildi. Böylece, ruhsatsız silah taşıyanlar 2 ila 4 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Silah Parçalarıyla İlgili Suçlar

Ateşli silahların balistik önemi olan parçalarının üretimi, satışı, taşınması veya bulundurulması suç kapsamına alındı. Bu eylemleri gerçekleştirenlere 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca, kurusıkı silahları gerçek silahlara dönüştüren kişiler de hapis cezalarıyla karşılaşacak. Bu durumlarda ceza, dönüştürülen silahların sayı ve niteliğine bağlı olarak azaltılabilecek.

Yetkisiz Çakar ve Tepe Lambası Kullanımına Ağır Cezalar

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımı konusunda da önemli düzenlemeler yapıldı. Bu cihazları araçlarında kullanan kişilere 96 bin lira para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek. İhlalin tekrarı durumunda ise ceza miktarı 192 bin liraya çıkarılacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar yine 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Silah Kayıplarına Yeni Düzenleme

Silahını kaybeden veya çaldıran kişilere yönelik yaptırımlar da düzenlendi. İkinci kez silahını kaybedenlere yalnızca bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Üçüncü kez kayıp veya çalıntı durumu yaşanması halinde bu kişiler 5 yıl boyunca silah ruhsatı alamayacak. Beş yılın ardından yeni ruhsat başvuruları değerlendirilebilecek ancak yine yalnızca bir silah için izin verilecek.

Toplum Güvenliğini Sağlama Amacı

Yeni düzenlemelerle, toplum güvenliğini tehdit eden yasa dışı eylemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ruhsatsız silah taşımaktan yetkisiz çakar kullanımına kadar geniş bir yelpazede getirilen cezalar, caydırıcılığı artırarak bireysel ve toplumsal güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Caydırıcılık Artırılıyor

Yetkisiz çakar kullanımı gibi trafikte kaos yaratabilecek eylemlere yönelik cezaların ağırlaştırılması, trafikte düzenin korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ruhsatsız silah taşıma ve silah parçalarının yasa dışı kullanımı konusundaki yaptırımlar ise bireysel silahlanmayı engelleyerek suç oranlarını azaltmayı hedefliyor.