Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığındaki "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katılarak, Roman vatandaşlara yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne, gerek Tekirdağ, gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması, o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır," ifadeleriyle Roman vatandaşlarına destek verdi.

Bakan Göktaş, Tekirdağ'daki ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki Roman çocukların gösterisiyle karşılanan Bakan Göktaş, merkezi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"nda Bakan Göktaş, Tekirdağ'ı "ikinci memleketim" olarak nitelendirerek, şehrin farklı renklerinin ülkenin en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından toplantıya katılan Roman vatandaşlara hitap ederek, "Roman kardeşlerimizin kararlı duruşunu takdirle karşılıyorum. Pazar günü sandıklara gideceğiz ve inanıyorum ki Roman kardeşlerim sandıkları patlatacak," şeklinde konuştu. Erdoğan, Roman vatandaşların kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıkta güçlü bir cevap vereceklerine inandığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise Roman vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek onları önemsediklerini belirtti. "Bu ülkenin en güzel renkleri olan sizleri çok seviyoruz," diyen Göktaş, her vatandaşa ayrım yapmadan hizmet ettiklerini vurguladı. Göktaş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) açtıklarını ve bu merkezlerde mesleki ve sanatsal gelişime yönelik hizmetler sunduklarını ifade etti.