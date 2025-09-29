Yeni Tren Feribot Hattı Bandırma-Tekirdağ Arasında Hizmete Girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma ile Tekirdağ arasında demiryolu yük taşımacılığına olanak tanıyan yeni tren feribot hattının 9 Mayıs'ta hizmete girdiğini duyurdu. Bu hat, Marmara Denizi üzerinden gerçekleştirilecek yük taşımacılığında önemli bir yenilik sunmakta ve yıllık 2,8 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekmektedir.

Feribot Hattının Özellikleri

Bakan Uraloğlu, yapılan açıklamalarda yeni feribotun sefer süresinin ortalama 4 saat olarak belirlendiğini ve sistemin haftanın 7 günü, 24 saat boyunca çalışacağını ifade etti. Günde birden fazla sefer yapabilme kapasitesine sahip olan bu feribot, zaman ve eşya cinsi sınırlaması olmaksızın taşıma yapabilmektedir. Bu özellik, askeri ve stratejik taşımalar için alternatif bir güzergah oluşturma imkanı sunmaktadır.

Taşımacılıkta Sağlanan Yenilikler

Bandırma-Tekirdağ Feribot Hattı'nın hizmete alınması öncesinde, demiryolu ile yük taşımacılığı için Marmaray hattı kullanılmaktaydı. Ancak Marmaray hattında parlayıcı ve patlayıcı maddeler için geçişe izin verilmemekte, sadece bakım aralığında sınırlı yük treni geçişi yapılabilmekteydi. Yeni feribot, 800 metre uzunluğunda ray kapasitesi ve 37 vagon taşıma yeteneği ile bu sorunu ortadan kaldırmaktadır.

Taşımacılık Performansı ve Faydaları

Bakan Uraloğlu, feribot hattının sağladığı entegrasyon sayesinde kesintisiz ve çevre dostu bir lojistik akışının mümkün hale geldiğini belirtti. Şu ana kadar 21 seferin gerçekleştirildiği bu hat ile toplamda 35 bin ton yük Marmara Denizini geçmiştir. Uraloğlu, yeni hattın Orta Koridor güzergahındaki taşımaları destekleyici nitelikte olduğunu vurgulayarak, bu projenin uluslararası ve iç taşımacılıkta önemli bir alternatif sunduğunu ifade etti.

Mesafe ve Maliyet Avantajları

Yeni hat sayesinde, örneğin Manisa-Kapıkule güzergahındaki mesafe 1.119 kilometreden 445 kilometreye, Kayacık-Kapıkule arasında ise 1.023 kilometreden 871 kilometreye düşmektedir. Bu mesafe kısalması, taşıma maliyetlerinde ve sürelerinde önemli avantajlar sağlayacaktır. Bakan Uraloğlu, Marmaray hattından yıllık ortalama 300 bin ton yük taşındığını, Bandırma-Tekirdağ hattının ise 9 kat daha fazla yük taşıma kapasitesi sunduğunu belirterek, bu durumun Orta Koridor'daki demiryolu taşımalarını da destekleyeceğini vurguladı.