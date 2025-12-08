TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Yılı Bütçe Görüşmelerini Başlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca TBMM içerisinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında olmadığını, bu durumun bir devlet projesi olduğunu vurguladı.

Bütçe Görüşmelerinin Başlangıcı

TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine Kurtulmuş'un başkanlığında başladı. Kurtulmuş, oturumun açılışında, İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve emniyet camiasına başsağlığı temennilerini iletti.

Komisyon Görüşmeleri ve Katılım

Bütçe görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Kurtulmuş, toplamda 21 birleşim gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 240 saatlik müzakerelerin yapıldığını aktardı. Bu süreçte 271 milletvekilinin toplamda 1353 kez söz talep ettiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin yaklaşık %46'sının bu çalışmalara aktif katılım sağladığını vurguladı. Ayrıca, komisyon çalışmalarına katkı sunan tüm milletvekillerine ve Meclis emekçilerine teşekkür etti.

28. Dönem ve Terörle Mücadele Vurgusu

Kurtulmuş, TBMM'nin 28. Dönemi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu dönemin Cumhuriyetin ikinci asrının başlangıcını simgelediğini kaydetti. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terörle mücadele konusundaki çalışmalarının önemine değinen Kurtulmuş, şehit aileleri ve gazilerin dinlendiği süreçte toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin alındığını hatırlattı.

Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye'nin 2. yüzyılında milli, katılımcı, demokratik ve sivil bir anayasanın yapılması gerektiğini belirterek, TBMM'nin 28. Dönemi'nin bu konuda önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti. Ayrıca, demokratik standartların yükseltilmesi açısından yeni bir Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nın da ele alınmasını beklediklerini dile getirdi.

Bütçe Görüşmeleri 14 Gün Sürecek

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından, Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeyle ilgili sunumuna başladı. Bütçe görüşmeleri, aralıksız 14 gün sürecek ve 21 Aralık Pazar günü sona erecek. Bakanlıkların, bağlı kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler ise toplamda 9 turda gerçekleştirilecek. Genel Kurul’daki görüşmelere, çeşitli siyasi parti liderleri ve grup başkanları katılarak, sürecin önemli bir parçası oldular.