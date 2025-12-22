Dolar
Suriye'ye Kritik Ziyaret: Bakan Fidan ve Şeybani'den Açıklamalar

Suriye'ye Kritik Ziyaret: Bakan Fidan ve Şeybani'den Açıklamalar

Yayınlanma
14
Suriye'ye Kritik Ziyaret: Bakan Fidan ve Şeybani'den Açıklamalar
Okunma Süresi: 2 dk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte düzenlediği basın toplantısında önemli konulara değindi. Bu kritik ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması açısından büyük bir öneme sahip.

İsrail'in Politikaları ve Bölgesel İstikrar

Bakan Fidan, toplantıda İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına dikkat çekerek, "İsrail'in bölgede yayılmacı politikalar izleme yerine, bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlayış içinde olması, bölgenin istikrarına katkı sağlayacak bir husustur" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar arayışını vurguluyor.

SDG'nin Suriye Yönetimi ile Entegrasyonu

Dışişleri Bakanı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye yönetimine entegre olmasının önemine de değindi. Fidan, "SDG'nin Suriye yönetimine entegre olması, bunu diyalog ve uzlaşma yoluyla, herkesin lehine olacak şekilde gerçekleştirmesi ve Suriye'nin önünde engel olmaktan çıkması önemlidir" dedi. Bu, Suriye içindeki siyasi dinamiklerin yeniden şekillendirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

SDG'nin Koordinasyon Faaliyetleri

Ayrıca, Fidan, SDG'nin bazı faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon halinde yürüttüğüne dair bilgilere de yer verdi. Bu durum, bölgedeki güç dengeleri açısından dikkat çeken bir unsur olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruma çabaları devam ederken, bu tür gelişmelerin izlenmesi büyük önem taşımakta.

Bakan Fidan ve Şeybani'nin düzenlediği basın toplantısı, Suriye'nin geleceği ve bölgesel güvenlik konularında önemli bir tartışma platformu oluşturdu. İki liderin açıklamaları, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, Suriye'deki gelişmelerin ve Türkiye'nin bu konudaki rolünün daha fazla öne çıkacağı bir döneme işaret ediyor.

