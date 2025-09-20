Dolar
Sakarya'da Orman Yangınlarıyla İlgili Uyarılar: Bakan Yumaklı Açıklamalarda Bulundu

Sakarya'da Orman Yangınlarıyla İlgili Uyarılar: Bakan Yumaklı Açıklamalarda Bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Sakarya'da düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Hassas davranmalıyız. 'Bir şey olmaz' dememeliyiz. Bahçelerde yaptığımız temizliklerin çer çöpünü yakmamalıyız. Çok küçük bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'de artan orman yangınları karşısında alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekti.

Bakan Yumaklı'nın Sakarya Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da çeşitli incelemelerde bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Karasu ilçesindeki Tepetarla Mahallesi'nde bir kivi tarlasında çalışanlarla birlikte kivi toplayan Bakan Yumaklı, burada tarım üretiminin önemine vurgu yaptı. Ziyaretine Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Sakarya milletvekilleri de eşlik etti.

Kivi Üretimi ve İhracat Beklentileri

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılı için kivi rekolte beklentisinin yaklaşık 90 bin ton olduğunu, bunun 7 bin 500 tonunun Sakarya'dan sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, Sakarya'dan ihraç edilecek kivi miktarının 7 bin ton civarında olacağını belirtti. Yumaklı, "Bu ürünlerin, katma değerli ürünler olmasının yanı sıra, çevre ülkelerin de tedarik ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye'ye başvurduğunu" ifade etti. İstanbul gibi büyük pazarların yakınlığına da dikkat çeken Bakan, üretim desenlerinin değiştirilmesinin ve tarım teknolojilerinin etkin şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri

İklim değişikliği konusuna da değinen Bakan Yumaklı, bu yıl Türkiye'de yaşanan zirai don ve kuraklık gibi olumsuz hava koşullarının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Üreticilere destek olmak amacıyla tarım sigortası ödemelerinin başlatıldığını ve toplamda 46,5 milyar liralık destek sağlanacağını duyurdu. Bu kapsamda, çiftçi kayıt sistemi üzerinden kaydedilmiş üreticilere de mali yardımlar yapılacağı ifade edildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

Bakan Yumaklı, orman yangınları konusundaki açıklamalarında, son günlerde meydana gelen yangınların ciddiyetine dikkat çekti. Özellikle Antalya ve Muğla'da artan yangın sayısının endişe verici olduğunu belirten Yumaklı, "Gece saatlerinde çıkan yangınlarla ilgili gerekli müdahalelerin sürdüğünü" açıkladı. Bununla birlikte, 15 Ekim'e kadar açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hassas olmalıyız. Bir şey olmaz dememeliyiz. Çok küçük bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili gerekli önlemlerin alındığını ve mevcut yangınların kontrol altına alınması için çalışmalara devam edildiğini belirtti. Yangın çıkan illere geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür olayların önlenmesi adına herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

