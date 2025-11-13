Özgür Özel'den İddianameye Sert Tepki: "Cesaretiniz Varsa Canlı Yayın İstiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinin açıklanmasının ardından, Türk siyasetinde gerginlik yeniden tırmandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kabataş Transfer Merkezi'nin ikinci etap açılışında yaptığı konuşmada, iddianameye ilişkin eleştirilerini sert bir dille dile getirdi. Özel, iddianameyi tartışmak üzere herhangi bir kanalda canlı yayına hazır olduklarını belirtti.

Canlı Yayın Teklifi ve İddianameye Tepki

Özgür Özel, yaptığı açıklamalarda yargılamanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. "İddianame için istedikleri kanalda tartışmaya hazırız" diyen Özel, özellikle Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlatarak, "En güvendiklerini çıkarsınlar" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin, duruşmaların canlı yayınlanması gerektiğini belirttiği sözlerini hatırlatan Özel, "TRT başta olmak üzere, isteyen her kanalın duruşmaları canlı yayınlayacağı bir yargılama istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasi İklim ve Tartışmalar

Özel'in bu sert açıklamaları, siyaset gündeminde önemli bir yankı uyandırdı. İBB iddianamesinin içeriği ve siyasi sonuçları üzerine yapılan tartışmalar, toplumda farklı görüşlere neden oldu. Özel'in "Atın iftirayı alın cevabı" şeklindeki sözleri, muhalefet cephesinde bir meydan okuma olarak değerlendirildi. Bu durum, siyasi arenada gerilimin artmasına yol açabileceği öngörülüyor.

Özgür Özel'in konuşması, CHP'nin yargı bağımsızlığı ve adalet konusundaki duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Canlı yayın talebi, muhalefetin şeffaflık arayışını ve eleştirilerini kamuoyuna taşıma çabasını simgeliyor. İddianame ve yargı süreci ile ilgili gelişmelerin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde siyasi tartışmaların seyrini belirleyecektir.