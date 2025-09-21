Ömer Çelik: Filistin Devleti'nin Tanınması İnsanlık Değerlerinin Sesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, uluslararası alanda insanlık değerlerine duyulan ihtiyaç ve bu değerlerin korunması adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Çelik, bu durumun, soykırım şebekesine karşı verilmiş anlamlı bir yanıt olduğunu vurguladı.

Filistin Devleti'nin Tanınması ve Önemi

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'nin tanınmasının daha fazla ülke tarafından desteklenmesinin, dünya genelindeki insanlık değerlerine sahip çıkan bireylerin sesinin duyulmasına yardımcı olduğunu belirtti. Bu durumun, toplumlarda adalet arayışının ve insan haklarına saygının önemini artırdığını ifade eden Çelik, bu süreçte uluslararası dayanışmanın da kritik bir rol oynadığını kaydetti.

İnsanlık İttifakı ve Gelecek Hedefleri

Çelik, insanlık ittifakının ateşkes sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşması gerektiğini dile getirdi. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin tanınmasının, yalnızca siyasi bir mesele olmadığını, aynı zamanda insanlık değerlerinin korunması açısından da büyük bir önem taşıdığını söyledi. Bu bağlamda, Filistin davasının güçlü sesi olan Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın, insanlık ittifakının sesi olarak öne çıkacağını ifade etti.

Çelik’in açıklamaları, uluslararası toplumun Filistin meselesine yaklaşımının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve bu konuda atılacak adımların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Filistin Devleti'nin tanınması, insanlık onurunun korunmasına yönelik bir adım olarak değerlendirilirken, bu alandaki gelişmelerin dünya genelinde nasıl yankı bulacağı merakla bekleniyor.