Dolar
41,3796 %0,35
Euro
48,6458 %0,72
Gram Altın
4.903,41 % 1,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Ömer Çelik: Filistin Devleti'nin Tanınması İnsanlık Değerlerinin Sesi

Ömer Çelik: Filistin Devleti'nin Tanınması İnsanlık Değerlerinin Sesi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ömer Çelik: Filistin Devleti'nin Tanınması İnsanlık Değerlerinin Sesi
Okunma Süresi: 2 dk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, uluslararası alanda insanlık değerlerine duyulan ihtiyaç ve bu değerlerin korunması adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Çelik, bu durumun, soykırım şebekesine karşı verilmiş anlamlı bir yanıt olduğunu vurguladı.

Filistin Devleti'nin Tanınması ve Önemi

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'nin tanınmasının daha fazla ülke tarafından desteklenmesinin, dünya genelindeki insanlık değerlerine sahip çıkan bireylerin sesinin duyulmasına yardımcı olduğunu belirtti. Bu durumun, toplumlarda adalet arayışının ve insan haklarına saygının önemini artırdığını ifade eden Çelik, bu süreçte uluslararası dayanışmanın da kritik bir rol oynadığını kaydetti.

İnsanlık İttifakı ve Gelecek Hedefleri

Çelik, insanlık ittifakının ateşkes sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşması gerektiğini dile getirdi. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin tanınmasının, yalnızca siyasi bir mesele olmadığını, aynı zamanda insanlık değerlerinin korunması açısından da büyük bir önem taşıdığını söyledi. Bu bağlamda, Filistin davasının güçlü sesi olan Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın, insanlık ittifakının sesi olarak öne çıkacağını ifade etti.

Çelik’in açıklamaları, uluslararası toplumun Filistin meselesine yaklaşımının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve bu konuda atılacak adımların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Filistin Devleti'nin tanınması, insanlık onurunun korunmasına yönelik bir adım olarak değerlendirilirken, bu alandaki gelişmelerin dünya genelinde nasıl yankı bulacağı merakla bekleniyor.

#Ak Parti
#Avustralya
#Dünya
#Filistin
#İngiltere
#Kanada
#Ömer Çelik
#Politika
Yonca Evcimik'in Bikinili Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Yonca Evcimik'in Bikinili Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu
#Magazin / 21 Eylül 2025
Anayasa Mahkemesi’ne nasıl başvurulur? İşte bilmeniz gerekenler
Anayasa Mahkemesi’ne nasıl başvurulur? İşte bilmeniz gerekenler
#Genel / 21 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski Genel Başkanları Kurultaya Davet Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski Genel Başkanları Kurultaya Davet Etti
Politika
Sakarya'da Orman Yangınlarıyla İlgili Uyarılar: Bakan Yumaklı Açıklamalarda Bulundu
Sakarya'da Orman Yangınlarıyla İlgili Uyarılar: Bakan Yumaklı Açıklamalarda Bulundu
NASA Tarihi Keşfi Duyurdu: "Sayıları Artık 6 Bine Ulaştı"
NASA Tarihi Keşfi Duyurdu: "Sayıları Artık 6 Bine Ulaştı"
Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 Mağlup Etti
Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 Mağlup Etti
Gaziantep'te 1 Milyon 100 Bin Dolarlık Sahte Banknot Ele Geçirildi
Gaziantep'te 1 Milyon 100 Bin Dolarlık Sahte Banknot Ele Geçirildi
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?
Melek Mosso'dan Kadına Şiddetle Mücadele Çağrısı
Melek Mosso'dan Kadına Şiddetle Mücadele Çağrısı
Google'ın Medya Krizi Derinleşiyor: Financial Times Aboneliği İptal Edildi, Site Trafikleri Düşüşte
Google'ın Medya Krizi Derinleşiyor: Financial Times Aboneliği İptal Edildi, Site Trafikleri Düşüşte
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft