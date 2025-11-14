Öcalan'ın Engellenen Röportajının 4. Bölümü: Devleti Demokratikleştirmek Gerek

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 28 yıl önce gerçekleştirdiği ve yasaklanan röportajının 4. bölümü, 'Özgür Düşünceler' platformunda yayımlandı. Bu bölümde, Öcalan, devletin demokratikleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, tabuların yıkılması ve barış süreçlerinin önemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Röportajın İçeriği ve Önemi

Gazeteci Fatih Altaylı ile 1997 yılında Lübnan'ın Bar Elias kentinde yapılan röportajda, Öcalan, o dönemin barış kampanyaları ve müzakerelerine dair önemli bilgiler sundu. Öcalan, Türkiye'nin barış sürecinde ilerleme kaydedebilmesi için devletin demokratikleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, barış için yürütülen '1 Milyon İmza Kampanyası'na da atıfta bulunarak, bu tür girişimlerin önemine dikkat çekti.

Barış Temsilcileri ve Ateşkes Çağrısı

Öcalan, barış temsilcilerine yönelik olumlu bir yaklaşım sergileyerek, ateşkes çağrısında bulundu. Barış için atılacak adımlara her türlü desteği vereceğini belirtti. "Koşulsuz ateşkese varız," diyen Öcalan, barış sürecine katkı sağlamak isteyen her kesime saygı duyacağını ifade etti. Bu noktada, barışın sağlanmasının kendisi için öncelikli bir hedef olduğunu vurguladı.

Savaşın Zorlukları ve PKK'nın Durumu

Öcalan, PKK’nın mevcut durumu hakkında da açıklamalar yaptı. Savaşın zorluklarını ve trajedisini dile getirirken, "Bu savaş, dünya tarihinde eşi benzeri az görülen bir savaş," ifadesini kullandı. PKK'nın düşman icat etmediğini, ancak savaşın getirdiği zorlukları da göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin düşman olarak görülmediğini belirtti. Ayrıca, PKK'nın katılım konusunda yaşadığı zorluklara da değindi ve Irak Kürdistanı ile Avrupa'dan gelen katılımlara dikkat çekti.

Uluslararası İlişkiler ve Kürt Sorunu

Öcalan, Kürtlerin uluslararası ilişkilerdeki rolüne de değindi. Barzani ile olan ilişkilerinin gelişiminden bahsederken, Kürtlerin birlikteliğinin önemini vurguladı. Ayrıca, İran ile olan ilişkilerde PKK'nın konumunu değerlendirdi. İran'ın kendilerine yönelik düşmanlık yapmadığını belirten Öcalan, Türkiye'nin bu konudaki söylemlerinin anlamlı olmadığını ifade etti.

Demokratikleşme ve Model Önerileri

Öcalan, devletin demokratikleştirilmesi gerektiğini savundu ve bu bağlamda farklı dünya modellerine atıfta bulundu. "Devleti tabu olmaktan çıkarmak lazım," diyerek devletin fetiş haline getirildiğine dikkat çekti. Bu noktada, insanların, kültürlerin ve kimliklerin kendilerini ifade edebilmeleri gerektiğini belirtti. Öcalan, bu sürecin Türkiye'nin önündeki en temel adım olduğunu ifade etti.

Barış Süreci ve Umutlar

Öcalan, barış sürecine dair umutlu olduğunu belirtti. Askerlerin tutumuna ve Türkiye’deki siyasilerin rolüne değinerek, çözüm için cesur adımlar atılması gerektiğini ifade etti. "Çözümden umutluyum," diyen Öcalan, askerlerin de bu süreçte tutarlı bir tavır sergilemesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin güçlü bir ordusu olduğuna da vurgu yaparak, ordunun demokratik bir şekilde organize edilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Son olarak, Öcalan, geniş bir siyasi diyalog ortamının oluşturulması gerektiğini belirtti. Barışın sağlanması için işlerin yavaş yavaş ve dikkatlice yürütülmesi gerektiğini, bu sürecin herkes için faydalı olacağını ifade etti. Bu bağlamda, barışın sağlanması için tüm tarafların bir araya gelmesi gerektiği vurgusu öne çıktı.