Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyetimizin 102. Yıldönümünü Kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin 102. yıldönümünü coşkuyla kutladığını ifade etti. Bakan Güler, Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekerek, Cumhuriyetin kazanımlarının korunması ve güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlendiği görevlere de yer verdi.

Cumhuriyet Bayramı Mesajında Önemli Vurgular

Bakan Güler, mesajında, "Bugün, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığı eşsiz kahramanlık destanının eseri olan Cumhuriyetimizin 102. yılına erişmenin haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun" ifadelerini kullandı. Güler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan bağımsızlık mücadelesinin, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını belirtti.

Milletin Birlik ve Beraberliği

Bakan, Cumhuriyetin karşılaştığı zorlukları milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşarak bir asrı geride bıraktığını, bu süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefinin yol gösterici olduğunu ifade etti. Güler, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve üretim alanındaki ilerlemelerinin, bu hedef doğrultusunda devam ettiğini belirtti.

Savunma Sanayisindeki Başarılar

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği tarihi başarıların, milli iradenin gücüyle birleştiğini vurguladı. Yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği yüksek teknolojiye sahip silah ve sistemlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli görevlerinde etkin bir şekilde kullanıldığını belirtti. Güler, ordunun, sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar birçok alanda en yoğun ve etkili faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, aziz milletin sevgisi ve güveninden aldığı güçle, vatanın her karış toprağını koruma görevini başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Cumhuriyetin daha da yükseklere taşınması ve "Türkiye Yüzyılı" hedefinin gerçekleştirilmesi için gerekli azim ve inancın bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmetle anarak, hayatta olan gazilere ve şehit ailelerine saygı ve şükranlarını sundu. Güler, Cumhuriyetimizin 102. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla bir kez daha kutladı.