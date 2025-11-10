Dolar
Kılıçdaroğlu'nun Ekibinden Boykot Kararı: Kurultayda Oylara Katılmayacaklar

14
14
Okunma Süresi: 2 dk

CHP’nin 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği 39. Olağan Kurultayı yaklaşırken, parti içinde önemli bir tartışma gündeme geldi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin kurultayı boykot etme kararı aldığı iddiaları, partideki gerginliği artırdı.

Boykot İddiaları ve Sebepleri

Parti içindeki bu boykot kararı, 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın reddedilmesiyle ilgili hayal kırıklığı yaşayan yaklaşık 10 milletvekili tarafından gündeme getirildi. Bu milletvekillerinin, kurultay sürecinde sessiz kalmayı ve sosyal medya üzerinden herhangi bir paylaşımda bulunmamayı tercih ettikleri belirtiliyor. Partinin tüzüğüne göre doğal delege olmalarına rağmen, bu isimlerin Ankara Spor Salonu’na giderek oy kullanmayacakları öne sürülüyor.

Kurultayın Önemi ve Beklentiler

39. Olağan Kurultay, CHP için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Parti yönetimi ve delegeleri arasında yaşanacak bu tür çekişmeler, ilerleyen dönemde partinin siyasi stratejilerini ve iç dinamiklerini etkileyebilir. İddialar, Kılıçdaroğlu'nun liderliğine olan güvenin sorgulanmasına yol açarken, diğer partililerin ise bu durumu nasıl karşılayacağı merak konusu. Boykot kararı, partinin geleceği üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir.

Bu gelişmeler, CHP’nin içindeki dinamiklerin ne denli karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Partinin üst düzey isimleri arasında yaşanan bu tür anlaşmazlıklar, hem parti içi hem de genel kamuoyu nezdinde tartışmalara yol açabilir. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, bu iddiaların ne denli gerçeklik payı taşıdığını gösterecek.

