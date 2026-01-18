İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Dolar
Okunma Süresi: 2 dk

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenerek önemli bir siyasi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kurultayda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. Bu süreçte, mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak yer alıyor. Kurultayın, partinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Kurultayda Öne Çıkan Gelişmeler

Kurultay, Müsavat Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı ve ardından mali rapor ile Genel İdare Kurulu (GİK) raporu delegelerin onayına sunuldu. İki rapor da oy birliğiyle kabul edilerek, partinin mali durumu ve yönetimi hakkında bilgi verildi. Bu aşamanın ardından, tüzük değişiklikleri hakkında görüşmeler yapıldı. Tüzük değişikliği komisyonunun önerileri doğrultusunda, İYİ Parti tüzüğünde bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Tüzük Değişikliği ve GİK Üye Sayısının Artışı

Delegeler, tüzükteki değişiklik önerilerini ayrı ayrı oyladı ve tüm öneriler oy birliğiyle kabul edildi. Bu değişiklikler arasında Genel İdare Kurulu (GİK) üye sayısının 50'den 60'a yükseltilmesi dikkat çekti. Artan üye sayısının, partinin daha geniş bir yönetim yapısına kavuşmasına ve karar alma süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Tüzük değişikliklerinin ardından, genel başkanlık seçimine geçildi.

Genel Başkanlık Seçimi

Genel başkanlık seçiminde mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak yer aldı. Dervişoğlu, seçimini 1 numaralı sandıkta gerçekleştirerek oyunu kullandı. Bu durum, partinin iç dinamikleri ve Dervişoğlu'nun liderliğine olan destek açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Kurultay sonrası, GİK ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçimlerin yapılacağı ifade ediliyor, bu da partinin yönetim yapısının güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

