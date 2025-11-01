Hüseyin Yayman'dan Güzel Sanatlar Fakültelerine Yeni Eğitim Yılı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki 53 güzel sanatlar fakültesine yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mektup gönderdi. Yayman, sanat eğitiminin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkısının önemini vurgulayarak, akademik çevrelerden destek ve öneri talebinde bulundu.

Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Yayman, mektubunda, yeni eğitim-öğretim yılının tüm üniversiteler ve akademisyenler için hayırlı olmasını diledi. Güzel sanatlar fakültelerinin, yetiştirdiği öğrencilerin sadece sanat dünyasının geleceğini şekillendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun da taşıyıcısı olacağını belirtti. Bu bağlamda, sanat eğitiminin toplumsal ve kültürel gelişim üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kültür ve Sanat Politikaları

Hüseyin Yayman, yazısında AK Parti bünyesinde kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın, sanat ve kültürü kucaklayan bir ortam oluşturma hedefini ifade etti. Yayman, bu süreçte akademik çevrelerin rehberliğine ve desteklerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Amacımız, üretimi destekleyen ve toplumla güçlü bağlar kuran bir kültür sanat ortamını hep birlikte inşa etmektir" dedi. Bu açıdan, fakültelerin fikirlerinin ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akademik İşbirliği ve Fikir Paylaşımı

Yayman, kültür sanat politikalarının daha nitelikli ve kapsayıcı hale getirilebilmesi için akademisyenlerin düşüncelerine, önerilerine ve eleştirilerine açık olduklarını ifade etti. Entelektüel birikim ve saha deneyimlerinin, Başkanlığın çalışmalarına yön vereceğini belirten Yayman, yeni dönemin tüm eğitim camiasına sağlık, huzur ve başarı getirmesini dileyerek, tüm hocalar ve öğrenciler için en içten selamlarını iletti.