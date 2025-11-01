Dolar
42,0162 %0,34
Euro
48,4909 %0,61
Gram Altın
5.412,39 % -0,33
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Hüseyin Yayman'dan Güzel Sanatlar Fakültelerine Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Hüseyin Yayman'dan Güzel Sanatlar Fakültelerine Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hüseyin Yayman'dan Güzel Sanatlar Fakültelerine Yeni Eğitim Yılı Mesajı
Okunma Süresi: 2 dk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki 53 güzel sanatlar fakültesine yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mektup gönderdi. Yayman, sanat eğitiminin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkısının önemini vurgulayarak, akademik çevrelerden destek ve öneri talebinde bulundu.

Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Yayman, mektubunda, yeni eğitim-öğretim yılının tüm üniversiteler ve akademisyenler için hayırlı olmasını diledi. Güzel sanatlar fakültelerinin, yetiştirdiği öğrencilerin sadece sanat dünyasının geleceğini şekillendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun da taşıyıcısı olacağını belirtti. Bu bağlamda, sanat eğitiminin toplumsal ve kültürel gelişim üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kültür ve Sanat Politikaları

Hüseyin Yayman, yazısında AK Parti bünyesinde kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın, sanat ve kültürü kucaklayan bir ortam oluşturma hedefini ifade etti. Yayman, bu süreçte akademik çevrelerin rehberliğine ve desteklerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Amacımız, üretimi destekleyen ve toplumla güçlü bağlar kuran bir kültür sanat ortamını hep birlikte inşa etmektir" dedi. Bu açıdan, fakültelerin fikirlerinin ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akademik İşbirliği ve Fikir Paylaşımı

Yayman, kültür sanat politikalarının daha nitelikli ve kapsayıcı hale getirilebilmesi için akademisyenlerin düşüncelerine, önerilerine ve eleştirilerine açık olduklarını ifade etti. Entelektüel birikim ve saha deneyimlerinin, Başkanlığın çalışmalarına yön vereceğini belirten Yayman, yeni dönemin tüm eğitim camiasına sağlık, huzur ve başarı getirmesini dileyerek, tüm hocalar ve öğrenciler için en içten selamlarını iletti.

#Ak Parti
#Eğitim
#Kültür Sanat
#Politika
#Türkiye
#Türkiye Yüzyılı
#Eğitim Öğretim Yılı
#Hüseyin Yayman
Yeşilçam'ın Efsanesi Engin Çağlar Hayatını Kaybetti
Yeşilçam'ın Efsanesi Engin Çağlar Hayatını Kaybetti
#Magazin / 01 Kasım 2025
Dünya'nın En Eski İklim Sırrı Antarktika'da Keşfedildi
Dünya'nın En Eski İklim Sırrı Antarktika'da Keşfedildi
#Teknoloji / 01 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Bakan Uraloğlu: Gökyüzünde Sınır Tanımayan Bir Türkiye İnşa Ettik
Bakan Uraloğlu: Gökyüzünde Sınır Tanımayan Bir Türkiye İnşa Ettik
Politika
Trump, Asya Turunu Değerlendirdi: Ticaret Anlaşmaları ABD Ekonomisine Katkı Sağladı
Trump, Asya Turunu Değerlendirdi: Ticaret Anlaşmaları ABD Ekonomisine Katkı Sağladı
Beşiktaş'ın Antrenörü Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti
Beşiktaş'ın Antrenörü Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti
Ankara e-İhracat Zirvesi İkincisi 6-8 Kasım Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
Ankara e-İhracat Zirvesi İkincisi 6-8 Kasım Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
Bolu'da Tıra Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bolu'da Tıra Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haluk Bilginer'li "Sekizinci Aile" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Haluk Bilginer'li "Sekizinci Aile" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Güllü'nün Ölümünde Şok İfadeler: 2 Milyon TL'lik Altın ve Tehditler
Güllü'nün Ölümünde Şok İfadeler: 2 Milyon TL'lik Altın ve Tehditler
Demir Korkulukla Hastaneye Kaldırılan Osman Kaya'nın Durumu
Demir Korkulukla Hastaneye Kaldırılan Osman Kaya'nın Durumu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft