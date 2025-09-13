Erdoğan'dan Süreç Mesajı: Buradan Geri Adım Olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde terör unsurlarının etkisini azaltma kararlılığını vurguladı. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuşan Erdoğan, bu konuda geri adım atılmayacağını belirtti. "Felaket tellalları ne derse desin, istikrarlı bir şekilde hedefe doğru adım adım ilerliyoruz" ifadesiyle, Türkiye'nin ilerleyişine yönelik kararlılığını ortaya koydu.

CHP'den İstifa Eden İsimler AKP'ye Katıldı

Konuşmasında, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de aralarında bulunduğu dokuz kişinin AK Parti'ye katıldığını duyuran Erdoğan, bu durumun partinin büyüme çabalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. "24 yıldır AK Parti'nin yorulmasını bekleyenler oldu, ancak her seferinde kendileri yoruldu ve oyun dışı kaldı" şeklinde konuşan Erdoğan, İstanbul'un hizmet eksikliklerinin giderilmesi için birleşme çağrısında bulundu. AK Parti'nin, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretme konusundaki kararlılığına dikkat çekerken, "Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek, tüm gücümüzle taşın altına koyulduk" dedi.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Erdoğan, terörle mücadeledeki hedeflerini de net bir şekilde ortaya koydu. "Terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber yürüyelim istiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin terör sopasıyla dizayn edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. "Buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz" diyerek, bölgedeki gerilimlerin artırılmasına karşı duracaklarını kaydetti. "Böl-parçala-yönet" oyununa karşı duracaklarını belirtti ve terör üzerinden yayılmacılığa yer olmadığını vurguladı.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi de sert bir dille eleştirdi. "Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar; kavga, kaos, kriz" ifadelerini kullanan Erdoğan, muhalefetin içindeki gerilimlerin ve projeksiyonların yetersizliğine dikkat çekti. "Vatandaşa söyleyecek sözleri yok" diyerek, muhalefetin mevcut yapısını eleştirdi.

Özgür Özel'e Yüklenme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, Manavgat'taki skandalın ardından Özel'in iddialarını kanıtlayamadığını belirtti. "62 gün geçti, bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak 32 saat değil, 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı" şeklinde konuşarak, muhalefetin iddialarını ciddiyetsiz bulduğunu ifade etti. Erdoğan, CHP içindeki çatışmaların ve krizlerin partinin genel gündeminde hakim olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye'nin kronik meselelerine odaklandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz bu kavganın, kaosun içinde yokuz" dedi.