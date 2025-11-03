Erdoğan, Suriye’ye Özel Destek Programı Başlatıldığını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41’inci toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye’ye yönelik özel bir destek programının başlatılacağını belirterek, bu programın eğitim, uzman değişimi, ihtiyaç analizi ve fizibilite çalışmaları gibi alanları kapsayacağını ifade etti.

Suriye'deki Durum ve Yeniden Yapılanma

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere değinerek, 14 yıl boyunca yaşanan çatışmaların ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğinde yeniden yapılanma sürecine girildiğini vurguladı. Bu süreçte, Suriye halkının özgürlüğü için mücadele edenleri rahmetle andığını belirten Erdoğan, Suriye'nin İSEDAK toplantısında temsil edilmesinin kendisini sevindirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'ye Destek Vizyonu

Türkiye'nin Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini kaydeden Erdoğan, ulaştırmadan eğitime, güvenlikten ticarete kadar birçok alanda yardımların süreceğini ifade etti. Ayrıca, Suriye'nin siyasi birliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu konuda İslam dünyasının desteğinin kritik olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye’nin bölge ekonomileriyle entegrasyonunun hem Suriye'ye hem de bölgeye fayda sağlayacağını vurguladı.

Erdoğan, Suriye'deki ekonomik kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması adına yaptırımların hafifletildiğini de sözlerine ekledi. Özel sektör yatırımlarının Suriye’ye yönlendirilmesinin teşvik edileceğini belirten Erdoğan, İSEDAK çatısı altında başlatılan destek programının beşeri ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Diğer Bölgesel Sorunlar ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rolü

Toplantıda Kuzey Kıbrıs’a da değinen Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Kıbrıs’a yönelik emperyalist oyunlara dikkat çekti. Gazze’deki son durumu da değerlendiren Erdoğan, son yıllarda yaşanan insani trajedilere dikkat çekerek, Gazze halkına yardım ulaştırmanın ve yeniden imar çalışmalarının önemini vurguladı.

Erdoğan, Sudan'daki çatışmalara da değinerek, Sudan'ın toprak bütünlüğünün korunmasının kritik olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dünya ticaretinden hak ettiği payı alamadığını da ifade eden Erdoğan, teşkilata üye ülkelerin ekonomik durumunu eleştirerek, KOBİ'ler arasında işbirliğini artıracak projelere önem verdiklerini söyledi.

Son olarak, İSEDAK Kudüs programı kapsamında bu yıl 20 projeye 8 yeni projenin eklenmesi planlandığını duyuran Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bölgedeki barış ve istikrarı sağlama görevini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.