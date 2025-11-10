Dolar
Haberin Gündemi Politika Demirtaş ve Mızraklı'dan Hüseyin Aykol'a Dayanışma Mesajı

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin eski Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, tutuklu bulundukları Edirne Cezaevi'nden, hastanede tedavi gören gazeteci Hüseyin Aykol'a destek mesajı gönderdi. Aykol'un sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalara göre, gazeteciye kan takviyesi uygulanıyor.

Dayanışma Mesajı

Demirtaş ve Mızraklı tarafından iletilen mesajda, "Özgür basının fedakar, emektar ve mütevazi temsilcilerinden değerli Hüseyin Aykol, sen hasta yatağına uzandığından beri aklımız da yüreğimiz de seninledir" ifadeleri yer aldı. İki isim, Aykol'un bir an önce sağlığına kavuşmasını ve başta mahpuslar olmak üzere tüm ezilenlerin sesi olmaya devam etmesini umutla beklediklerini belirttiler.

Özgür Basın ve Dayanışma

Mesajda, Aykol'a geçmiş olsun dilekleri iletilirken, özgür basın emekçilerine de sevgi ve başarı dilekleri gönderildi. Demirtaş ve Mızraklı'nın bu dayanışma mesajı, basın özgürlüğü mücadelesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülke genelinde basın mensuplarının yaşadığı zorluklar ve baskılar, Aykol'un durumu ile birlikte tekrar gündeme geldi.

Hüseyin Aykol'un sağlık durumu ve tedavi süreci, hem meslektaşları hem de destekçileri tarafından yakından takip ediliyor. Gazetecinin durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, çeşitli haber kaynaklarını takip etmeye devam ediyor. Aykol'un tedavi sürecinin, mevcut koşullar altında nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

