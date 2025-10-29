Dolar
41,9644 %0,23
Euro
48,9179 %0,44
Gram Altın
5.399,80 % 1,34
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti ile Görüşecek

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti ile Görüşecek
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (30 Ekim) Beştepe'de Demokratik Türkiye Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile bir araya gelecek. Bu önemli görüşmede, Kürt meselesinin çözümü kapsamında başlatılan süreçte atılacak hukuki adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmenin, Türkiye'nin barış ve demokratik toplum sürecindeki gelişmelere ışık tutması amaçlanıyor.

Görüşmelerin Tarihçesi

Yarınki toplantı, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği üçüncü görüşme olacak. İlk görüşme, 10 Nisan tarihinde, DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ile hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in katılımıyla Beştepe'de yapılmıştı. İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da gerçekleşti ve bu toplantıya Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Ayrıca, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da bu toplantıda yer aldı.

Kürt Meselesine Yönelik Adımlar

Görüşmede, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası atılacak hukuki adımlar üzerinde durulması planlanıyor. Barış sürecinin ilerletilmesi ve demokratik adımların atılması amacıyla gerçekleştirilen bu toplantılar, hem hükümetin hem de ilgili partilerin beklentilerini şekillendirmekte önemli bir rol oynamaktadır. İmralı Heyeti ile yapılan görüşmeler, toplumda barış ve uzlaşma ortamının yaratılması açısından kritik bir öneme sahip.

Bu çerçevede, yarınki görüşmenin içeriği ve sonucunun, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutacağı öngörülüyor. Tarafların, barış sürecinin güçlendirilmesi ve toplumun farklı kesimlerinin taleplerinin dikkate alınması konusunda nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.

#Beştepe
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Dem Parti
#Görüşme
#Mithat Sancar
#Pervin Buldan
#Süreç
#İmralı
#Heyeti
#Barış Ve Demokratik Toplum Süreci
Serenay Sarıkaya, Sevgilisi Mert Demir'i Kuliste Yalnız Bırakmadı
Serenay Sarıkaya, Sevgilisi Mert Demir'i Kuliste Yalnız Bırakmadı
#Magazin / 29 Ekim 2025
Zamanda Yolculuk Yapanların İlginç Hikayeleri
Zamanda Yolculuk Yapanların İlginç Hikayeleri
#Teknoloji / 29 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyetimizin 102. Yıldönümünü Kutladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyetimizin 102. Yıldönümünü Kutladı
Politika
Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Milli Zaferin Yeni Yüzyıldaki Nişanesidir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Milli Zaferin Yeni Yüzyıldaki Nişanesidir
Bahadır Yorgancı, Dracula Open 2025'te Milli Takım Yöneticisi Oldu
Bahadır Yorgancı, Dracula Open 2025'te Milli Takım Yöneticisi Oldu
AB’de Hanelerin Yüzde 41’i Geçim Sıkıntısı Çekiyor
AB’de Hanelerin Yüzde 41’i Geçim Sıkıntısı Çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti
Milyonlarca Emekli Zammı Bekliyor: En Düşük Ne Kadar Olacak?
Milyonlarca Emekli Zammı Bekliyor: En Düşük Ne Kadar Olacak?
Emrah Erdoğan, Bakü Konserinde Duygusal Anlar Yaşadı
Emrah Erdoğan, Bakü Konserinde Duygusal Anlar Yaşadı
X, twitter.com Alan Adını Kaldırıyor
X, twitter.com Alan Adını Kaldırıyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft