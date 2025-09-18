Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini sekiz yıl boyunca yürüten Prof. Dr. Ali Erbaş'ı veda ziyareti vesilesiyle kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve basına kapalı olarak yapıldı. Bu görüşme, Erbaş'ın görev süresinin sona ermesinin ardından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı Görevi

Prof. Dr. Ali Erbaş, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanmıştı. Görev süresi boyunca, dini hizmetlerin yanı sıra toplumsal konularda da aktif bir rol üstlenmiştir. Erbaş, özellikle din eğitimi, sosyal yardımlar ve ulusal birlik konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin dini ve sosyal hayatında önemli bir konuma sahiptir ve Erbaş'ın liderliğinde birçok yeni projeye imza atılmıştır.

Yeni Atama ve Beklentiler

Erbaş’ın görev süresinin sona ermesinin ardından, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmıştır. Yeni atama, Diyanet’in geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Arpaguş'un deneyimi ve uzmanlığı, Diyanet’in yeni dönemdeki hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir rol oynaması beklenmektedir. Bu değişim, dini hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması ve toplumla entegrasyon konularında yeni stratejilerin geliştirilmesi açısından kritik bir fırsat yaratıyor.

Görüşmenin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbaş ile gerçekleştirdiği bu veda sohbetinin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geleceği hakkında önemli mesajlar taşıdığı düşünülüyor. Diyanet'in toplum üzerindeki etkisinin devam etmesi için yeni yönetimin belirleyeceği stratejiler, bu alanda dikkatle izlenecektir.