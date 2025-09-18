Dolar
41,3152 %0,24
Euro
48,6900 %0,44
Gram Altın
4.836,38 % -0,42
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile Görüştü

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile Görüştü
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini sekiz yıl boyunca yürüten Prof. Dr. Ali Erbaş'ı veda ziyareti vesilesiyle kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve basına kapalı olarak yapıldı. Bu görüşme, Erbaş'ın görev süresinin sona ermesinin ardından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı Görevi

Prof. Dr. Ali Erbaş, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanmıştı. Görev süresi boyunca, dini hizmetlerin yanı sıra toplumsal konularda da aktif bir rol üstlenmiştir. Erbaş, özellikle din eğitimi, sosyal yardımlar ve ulusal birlik konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin dini ve sosyal hayatında önemli bir konuma sahiptir ve Erbaş'ın liderliğinde birçok yeni projeye imza atılmıştır.

Yeni Atama ve Beklentiler

Erbaş’ın görev süresinin sona ermesinin ardından, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmıştır. Yeni atama, Diyanet’in geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Arpaguş'un deneyimi ve uzmanlığı, Diyanet’in yeni dönemdeki hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir rol oynaması beklenmektedir. Bu değişim, dini hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması ve toplumla entegrasyon konularında yeni stratejilerin geliştirilmesi açısından kritik bir fırsat yaratıyor.

Görüşmenin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbaş ile gerçekleştirdiği bu veda sohbetinin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geleceği hakkında önemli mesajlar taşıdığı düşünülüyor. Diyanet'in toplum üzerindeki etkisinin devam etmesi için yeni yönetimin belirleyeceği stratejiler, bu alanda dikkatle izlenecektir.

#Ali Erbaş
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Politika
#Prof. Dr. Safi Arpaguş
#Veda Ziyareti
MasterChef Türkiye Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı? | 18 Eylül Perşembe
MasterChef Türkiye Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı? | 18 Eylül Perşembe
#Magazin / 18 Eylül 2025
TEKNOFEST 2025, Yoğun Katılımla Devam Ediyor
TEKNOFEST 2025, Yoğun Katılımla Devam Ediyor
#Teknoloji / 18 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
BBP Lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti Dizisine Sert Eleştiriler
BBP Lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti Dizisine Sert Eleştiriler
Politika
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Etti
Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti
Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti
Yabancı Yatırımcılar 164,9 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı
Yabancı Yatırımcılar 164,9 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Bize Tarih Dersi Vermesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Bize Tarih Dersi Vermesin
Ömer Koç Kimdir? Neden Gazze Açıklamalarıyla Gündem Oldu?
Ömer Koç Kimdir? Neden Gazze Açıklamalarıyla Gündem Oldu?
Ezgi Şenler ve Ömer Gürger'in Düğününden Renkli Kareler
Ezgi Şenler ve Ömer Gürger'in Düğününden Renkli Kareler
Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Hukuk Modeli: LexAI
Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Hukuk Modeli: LexAI
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft