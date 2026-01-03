Dolar
Haberin Gündemi Politika CHP'den İstifa Eden Çakır, AK Parti'ye Geçiş Tarihini Açıkladı

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini ve 7 Ocak'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılacağını duyurdu. Çakır, bu kararında vatandaşların görüşlerini göz önünde bulundurduğunu vurguladı ve AK Parti'nin Türkiye'ye sağladığı katkıları öne çıkardı.

Çakır'ın Geçiş Tarihi ve Açıklamaları

Hasan Ufuk Çakır, istifa kararını 3 Ocak'ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesinde Mersinli Yörükler Derneği'ni ziyaretinde açıkladı. Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ile bir araya gelen Çakır, burada yaptığı konuşmada, "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçeceğim" ifadesini kullandı. Çakır, AK Parti'nin Türkiye için sunduğu hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, "Milletime hizmet edeceğiz. Memleketi hırsızların, soyguncuların eline teslim etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların Görüşleri ve AK Parti'nin Rolü

Çakır, AK Parti'ye geçme kararı almadan önce halkın görüşünü aldığını ifade etti. "Millete sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim. 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum" diyerek vatandaşların tercihinin kendisi için belirleyici olduğunu vurguladı. Ayrıca, AK Parti'nin sunduğu süper milli otoyollar gibi projelerin Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını belirtti.

Çakır'ın Vizyonu ve Hedefleri

Çakır, AK Parti'nin devletinin ve milletinin yanında durduğunu ifade ederek, partinin sağladığı birlik, kardeşlik ve barış ortamına katkıda bulunduğunu dile getirdi. "Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız" şeklinde ekledi. Bu açıklamalar, Çakır'ın AK Parti ile olan yeni vizyonunu ve hedeflerini açıkça ortaya koymaktadır.

