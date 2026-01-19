CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK Gündemini Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Suriye'deki gelişmeler ve emekli aylıklarının artırılması konularında önemli açıklamalarda bulundu. Emre, Suriye'deki anayasal süreç ve demokratik yönetim modelinin önemine dikkat çekerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak görüşmelere de vurgu yaptı.

Suriye'deki Gelişmeler ve Anayasal Süreç

Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Oradaki yeni dönem sonrasında anayasal süreç, gerçekleşecek seçimler, çok kapsayıcı bir yönetim modeli olması ve demokratik Suriye'nin varlığı bizim için, güvenliğimiz için çok önemli" dedi. Emre, Suriye ile Türkiye arasında güçlü bir akrabalık bağı olduğunu belirterek, bu bağların önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in Suriye'deki çatışmaların sona ermesi için sürekli sabrı ve diplomasiyi önerdiğini vurguladı.

Emeklilik Aylıklarının Artırılması Üzerine

Emre, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek olan "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında en düşük emekli aylığının artırılması gerektiğini belirtti. Partisinin tam kadro olarak oylamaya katılacağını duyuran Emre, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu. 2019 yılında sadece 1 milyon yurttaşın en düşük emekli aylığı aldığını, bu sayının günümüzde yaklaşık 5 milyona ulaştığını belirterek, "Emeklilerimiz yoksullukta eşitleniyor" dedi.

Adaletli Vergilendirme ve Hedefler

CHP Sözcüsü, Türkiye'de vergi sisteminin adaletsizliğine de değindi. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alındığını savunan Emre, bu durumun asgari ücretli, öğrenci ve orta sınıfın kayıplarına yol açtığını ifade etti. Emre, partilerinin vatandaşların sorunlarını gündeme getirmeye ve çözüm önerileri sunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Toplantıda Hrant Dink'in anılması da önemli bir yer tuttu. Emre, Hrant Dink'in öldürülmesinin 19'uncu yılında anarak, adaletin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini dile getirdi. CHP, Türkiye'de demokratik adımlar atılması ve ülke içinde barış ortamının sağlanması için çalışmalarını sürdürecek.