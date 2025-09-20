CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski Genel Başkanları Kurultaya Davet Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na eski genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı davet etti. Kurultay, yarın (21 Eylül) Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak olan bu önemli toplantı, partinin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kurultay Detayları ve Süreç

CHP, son iki yılda dördüncü kez bir kurultay düzenliyor. Önceki kurultaylarda, biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere toplam üç toplantı gerçekleştirildi. 22'nci Olağanüstü Kurultay, Özgür Özel'in liderliğinde yapılacak olan dördüncü kurultay olma özelliği taşıyor. Kurultayda tek liste ile seçim yapılacak olması, dikkat çekiyor. Oğuz Kaan Salıcı, bir önceki kurultayda karşı liste çıkarmışken, bu defa böyle bir girişimde bulunmayacağını açıkladı. Ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de kurultayda liste sunmayacağı biliniyor.

Delegeler ve Seçim Süreci

Kurultayda 1127 kayıtlı delege oy kullanabilecek. Ancak, yargı süreçleri nedeniyle İstanbul il delegeleri ile Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanamayacak. Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Ardından kurultay başkanlık kurulu belirlenecek. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bu aşamadan sonra, genel başkan, PM ve YDK üyeleri için ayrı ayrı seçimler gerçekleştirilecek.

Kurultay Sonrası Planlamalar

Kurultayın ardından, CHP'nin kongre takvimi işlemeye devam edecek. Tüzüğün 36. maddesi ve 14 Temmuz 2025 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yeni kurultay delegeleri belirlenecek. Kasım ayında yapılması planlanan 39'uncu Olağan Kurultay'da, genel başkan, PM ve YDK üyelerinin tekrar seçimi yapılacak ve yeni parti programı delegelerin onayına sunulacak.

İptal Talebi Redd edildi

22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptali için yapılan başvuru, CHP'li bir delege tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve Ankara İl Seçim Kurulu'na iletilmişti. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bu talep reddedildi. Böylece, kurultayın gerçekleştirilmesinin önünde herhangi bir engel kalmamış oldu.