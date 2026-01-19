BBP, Suriye'ye Heyet Gönderecek

Büyük Birlik Partisi (BBP), Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla bir heyet göndereceğini duyurdu. Bu ziyaretin hedefi, bölgedeki siyasi, insani ve güvenlik durumuna dair detaylı değerlendirmelerde bulunmak ve Suriye'deki Türkmen toplumunun durumunu gözlemlemek olarak belirlendi.

Heyet Üyeleri ve Ziyaretin Kapsamı

Partiden yapılan açıklamaya göre, Suriye'ye gidecek heyet, BBP Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ve Emin Serin'den oluşacak. Heyet, ziyaret sırasında Suriye'de yaşayan Türkmenlerin mevcut durumunu inceleyecek ve bu toplulukla ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Program çerçevesinde, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile de bir görüşme yapılması planlanıyor.

Basın Toplantıları ve Görüşmeler

Ziyaret süresince basın mensuplarıyla değerlendirme toplantıları düzenlenmesi ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yetkililerle temaslarda bulunulması öngörülüyor. Bu toplantılar, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi alışverişi sağlayacak ve yerel dinamiklerin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Değerlendirme Raporu

Heyetin Suriye ziyareti sonrası, sahada gerçekleştirilen gözlemler doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme raporunun hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Bu rapor, Suriye’deki Türkmenlerin mevcut durumunu ve bölgedeki genel durumu daha iyi anlamak için önemli bir kaynak oluşturacak.