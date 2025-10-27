Dolar
41,9345 %0,24
Euro
48,7992 %0,45
Gram Altın
5.395,07 % -2,71
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Battalgazi’de Kış Öncesi Yoğun Asfalt Çalışması

Battalgazi’de Kış Öncesi Yoğun Asfalt Çalışması

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Battalgazi’de Kış Öncesi Yoğun Asfalt Çalışması
Okunma Süresi: 2 dk

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kış mevsimi öncesinde yol güvenliğini artırma amacıyla sıcak asfalt çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı program dahilinde ilçenin çeşitli mahallelerinde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Asfalt Çalışmalarının Detayları

Karabağlar Mahallesi’nde 3 kilometrelik, Hanımınçiftliği Mahallesi’nde ise 2 kilometrelik sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Bu çalışmalar sayesinde mahalle yolları modern bir görünüme kavuşurken, altyapı düzenlemeleri ile daha dayanıklı bir zemin oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, asfalt sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti. Kış şartları başlamadan önce yolların güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yol Güvenliği İçin Altyapı Çalışmaları

Battalgazi Belediyesi’nin yürüttüğü asfalt çalışmaları, sezon boyunca ilçe genelinde hem sathi kaplama hem de sıcak asfalt serimi şeklinde gerçekleştirildi. Bu süreçte birçok mahallede yeni yollar açıldı, mevcut yollar yenilendi ve çeşitli bakım-onarım çalışmaları yapıldı. Yetkililer, bu çalışmaların vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için sürdürüleceğini ifade etti.

Yol güvenliğine önem veren Battalgazi Belediyesi, kış mevsimi öncesi başlattığı bu yoğun asfalt seferberliği ile ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu çabalar, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Rabia Soytürk, Lucas Torreira İlişki İddialarını Yalanladı
Rabia Soytürk, Lucas Torreira İlişki İddialarını Yalanladı
#Magazin / 27 Ekim 2025
Instagram’dan Rekabeti Kızıştıracak Yapay Zeka Özelliği
Instagram’dan Rekabeti Kızıştıracak Yapay Zeka Özelliği
#Teknoloji / 27 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na Yönelik 'Casusluk' İddiası Son Çare
Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na Yönelik 'Casusluk' İddiası Son Çare
Politika
PKK Türkiye'deki Faaliyetlerine Son Verdi
PKK Türkiye'deki Faaliyetlerine Son Verdi
Bahisçi Hakemler Böyle Deşifre Oldu! Süper Lig'e Şaibe Düştü
Bahisçi Hakemler Böyle Deşifre Oldu! Süper Lig'e Şaibe Düştü
İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı
İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı
Bülent Kuşoğlu Kimdir? Ankara Milletvekili ve Bürokrat Kariyeri
Bülent Kuşoğlu Kimdir? Ankara Milletvekili ve Bürokrat Kariyeri
Burak Sergen, 26 Yaş Küçük Eşiyle Sosyal Medyada Dikkat Çekti
Burak Sergen, 26 Yaş Küçük Eşiyle Sosyal Medyada Dikkat Çekti
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Altın Fiyatları Canlı Takip 27 Ekim 2025
Altın Fiyatları Canlı Takip 27 Ekim 2025
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft