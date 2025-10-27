Battalgazi’de Kış Öncesi Yoğun Asfalt Çalışması

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kış mevsimi öncesinde yol güvenliğini artırma amacıyla sıcak asfalt çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı program dahilinde ilçenin çeşitli mahallelerinde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Asfalt Çalışmalarının Detayları

Karabağlar Mahallesi’nde 3 kilometrelik, Hanımınçiftliği Mahallesi’nde ise 2 kilometrelik sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Bu çalışmalar sayesinde mahalle yolları modern bir görünüme kavuşurken, altyapı düzenlemeleri ile daha dayanıklı bir zemin oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, asfalt sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti. Kış şartları başlamadan önce yolların güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yol Güvenliği İçin Altyapı Çalışmaları

Battalgazi Belediyesi’nin yürüttüğü asfalt çalışmaları, sezon boyunca ilçe genelinde hem sathi kaplama hem de sıcak asfalt serimi şeklinde gerçekleştirildi. Bu süreçte birçok mahallede yeni yollar açıldı, mevcut yollar yenilendi ve çeşitli bakım-onarım çalışmaları yapıldı. Yetkililer, bu çalışmaların vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için sürdürüleceğini ifade etti.

Yol güvenliğine önem veren Battalgazi Belediyesi, kış mevsimi öncesi başlattığı bu yoğun asfalt seferberliği ile ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu çabalar, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.