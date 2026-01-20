Dolar
Bakan Tunç, Sınır Hattında Türk Bayrağına Yönelik Saldırıyı Kınadı

Bakan Tunç, Sınır Hattında Türk Bayrağına Yönelik Saldırıyı Kınadı

Bakan Tunç, Sınır Hattında Türk Bayrağına Yönelik Saldırıyı Kınadı
Okunma Süresi: 2 dk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşları tarafından Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Bakan Tunç, olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir adli soruşturma başlattığını duyurdu. Bu açıklama, Türkiye'nin ulusal sembollerine yönelik yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adli Soruşturma ve Şüpheliler Hakkında Bilgiler

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bayrağına yönelik bu menfur saldırının kınanması gerektiğini vurguladı. "Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum" dedi. Tunç, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çerçevesinde 356 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 35 şüphelinin tutuklandığını ve 45 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını belirtti. Ayrıca, 77 kişinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Çatışmalar ve Devletin Müdahale Politikası

Bu olayın arka planında, Suriye'nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasında yaşanan çatışmaların bulunduğunu aktaran Tunç, "Bu çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir" şeklinde konuştu. Bakan, devletin egemenliğine ve toplumsal huzura yönelik hiçbir saldırının cezasız kalmayacağına dikkat çekti.

Bu saldırı, Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve toplumsal düzenine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Bakan Tunç'un açıklamaları, devletin bu tür provokasyonlara karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini göstermektedir. Türkiye, benzer olayların önüne geçmek ve ulusal birliğini korumak için gerekli adımları atmaya devam edecektir.

